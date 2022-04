فيديو: بايدن وحيدا تائها في البيت الأبيض والسبب "أوباما"

رصدت العدسة الرئيس جو بايدن في البيت الأبيض خلال الاحتفال بالذكرى الثانية عشرة لإطلاق قانون الرعاية الصحية بأسعار معقولة، وبدا كما لو أنه تاه، أو ضيع شخصا مضى يبحث عنه بين الحضور.

وقالت صحيفة "ديلي ميل" في موضوع بهذا الخصوص إن بايدن البالغ من العمر 79 عاما، صوّر وهو يبدو ضائعا، بعد أن تجاهله المعجبون الذين تحلقوا حول الرئيس الأسبق، باراك أوباما (صاحب القانون المذكور)، مشيرة إلى أن الرئيس الأمريكي الحالي أخذ يحرك يديه في سخط خفيف، يوم الثلاثاء، حين تم تجاهله من قبل مجموعة ركضت بدلا من ذلك، لتحية أوباما البالغ من العمر 60 عاما.

Literally no one wants to talk to Joe Biden pic.twitter.com/ApZ2saHt71