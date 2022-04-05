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فيديو: بايدن وحيدا تائها في البيت الأبيض والسبب "أوباما"

الأربعاء 06 أبريل 2022 04:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو: بايدن وحيدا تائها في البيت الأبيض والسبب "أوباما"



واشنطن/سما/

رصدت العدسة الرئيس جو بايدن في البيت الأبيض خلال الاحتفال بالذكرى الثانية عشرة لإطلاق قانون الرعاية الصحية بأسعار معقولة، وبدا كما لو أنه تاه، أو ضيع شخصا مضى يبحث عنه بين الحضور.

وقالت صحيفة "ديلي ميل" في موضوع بهذا الخصوص إن بايدن البالغ من العمر 79 عاما، صوّر وهو يبدو ضائعا، بعد أن تجاهله المعجبون الذين تحلقوا حول الرئيس الأسبق، باراك أوباما (صاحب القانون المذكور)، مشيرة إلى أن الرئيس الأمريكي الحالي أخذ يحرك يديه في سخط خفيف، يوم الثلاثاء، حين تم تجاهله من قبل مجموعة ركضت بدلا من ذلك، لتحية أوباما البالغ من العمر 60 عاما.

ولفتت الصحيفة إلى أنه "قبل أن يتم تجاهل بايدن من قبل الحاضرين بهذه المناسبة، بسبب كاريزمة سلفه أوباما، كان هناك حديث لطيف بين الزعيمين، حيث كانا يتمازحان متذكرين الوقت الذي قضياه معا في عهد أوباما".

#البيت الابيض #بايدن #اوباما

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