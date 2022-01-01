  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

الامم المتحدة تصوت غدا لتعليق عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان

الأربعاء 06 أبريل 2022 04:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
الامم المتحدة تصوت غدا لتعليق عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان



وكالات - سما-

تصوت 193 دولة غدا الخميس على اقتراح الولايات المتحدة بتعليق عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ، بعد العقوبات التي فرضها عليها الغرب.

وقال عدد من الدبلوماسيين اليوم (الأربعاء) إن الجمعية العامة للأمم المتحدة ، التي تضم 193 دولة عضو ، ستنعقد الخميس المقبل لإجراء تصويت على اقتراح الولايات المتحدة بتعليق عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان بالمنظمة.

منذ غزو روسيا لأوكرانيا ، تم فرض العديد من العقوبات عليها من قبل الدول الغربية. بالإضافة إلى ذلك ، تم فرض قيود على الأوليغارشية الذين يعتبرون مقربين من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

#مجلس حقوق الانسان روسيا #الامم المتحدة تصوت غدا لتعليق عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان #حقوق الانسان #روسيا جنيف

الأكثر قراءة اليوم

الاحتلال يعلن عن تسهيلات محدودة للفلسطينيين "بمناسية شهر رمضان"

زيلينسكي: أوكرانيا ستكون أشبه "بإسرائيل كبيرة"

بوتين يهدد أوروبا باتخاذ إجراءات انتقامية بسبب الضغوط على "غازبروم"

بعد "بني براك".. معاريف: العملية التالية مسألة وقت مهما أحكمنا جدار الفصل

محكمة اماراتية تفرض حكم الإعدام على شابة عربية من حيفا

احتراقها بالكامل .. تنويه هام من الأوقاف بغزة حول تأخر حقائب المعتمرين

غانتس يهاتف الرئيس الفلسطيني وهذا ما أبلغه أبو مازن ..

الأخبار الرئيسية

تخوف إسرائيلي من خيار "الدولة الواحدة"

هل سيتم تعويض معتمري غزة بعد احتراق حقائبهم ؟

تنسيق فلسطيني أردني بشأن أحداث القدس الليلية وجهود أمريكية مكثفة لنزع صاعق التفجير

العمل بغزة تتحدث حول مستجدات تصاريح العمل في الداخل المحتل

أبو حسنة: أي غياب للأونروا يهدد الاستقرار الإقليمي وبعض الدول المانحة أبلغتنا التالي ..

الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم