الامم المتحدة تصوت غدا لتعليق عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان

وكالات - سما-

تصوت 193 دولة غدا الخميس على اقتراح الولايات المتحدة بتعليق عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ، بعد العقوبات التي فرضها عليها الغرب.

وقال عدد من الدبلوماسيين اليوم (الأربعاء) إن الجمعية العامة للأمم المتحدة ، التي تضم 193 دولة عضو ، ستنعقد الخميس المقبل لإجراء تصويت على اقتراح الولايات المتحدة بتعليق عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان بالمنظمة.

منذ غزو روسيا لأوكرانيا ، تم فرض العديد من العقوبات عليها من قبل الدول الغربية. بالإضافة إلى ذلك ، تم فرض قيود على الأوليغارشية الذين يعتبرون مقربين من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.