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آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غدٍ الخميس

الأربعاء 06 أبريل 2022 03:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غدٍ الخميس



غزة/سما/

أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني، اليوم الأربعاء، عن آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الخميس.

وقالت الهيئة :"إن السفر ليوم غدٍ الخميس سيكون للمسافرين المتبقين من الحافلة السابعة، والثامنة، والتاسعة، والعاشرة من كشف المسافرين رقم (2022/16)، بالإضافة للاسماء المدرجة في كشف الحافلة الخامسة من كشف الجوازات المصرية رقم (2022/14)"، داعية المدرجة اسماؤهم في الكشوفات لضرورة إحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر

وأكّدت الهيئة على ضرورة التواجد في تمام الساعة 7:00 صباحًا في الصالة الخارجية للمعبر، وضرورة تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثًا خلال عام 2022، لدى مديريات الداخلية في المحافظات.

كشف المسافرين رقم (2022/16)

كشف الجوازات المصرية

#غزة #معبر رفح

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