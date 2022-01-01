  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

‫تسليم مكرمة رئاسية للأسر الفقيرة والمعوزة في طولكرم

الأربعاء 06 أبريل 2022 03:49 م / بتوقيت القدس +2GMT
‫تسليم مكرمة رئاسية للأسر الفقيرة والمعوزة في طولكرم



طولكرم/سما/

سلم محافظ طولكرم عصام أبو بكر، ومسؤولة المساعدات الإنسانية بمكتب الرئيس رائدة الفارس مكرمة رئاسية عبارة عن طرود غذائية للعائلات المستورة والحالات الإنسانية، لمناسبة شهر رمضان المبارك.

وأكد أبو بكر في تصريح صحفي، على متابعة الرئيس الفلسطيني محمود عباس واهتمامه المستمر بالوقوف إلى جانب الأسر المعوزة وكل من يحتاج المساعدة من أبناء شعبنا.

بدورها، ذكرت الفارس أن تسليم المكرمة جاء ضمن استمرار متابعة الرئيس محمود عباس للحالات الإنسانية والأسر المعوزة والفقيرة، والوقوف إلى جانب أهلنا في مخيمي طولكرم ونور شمس، مشيرة إلى أن التوزيع مستمر في كافة محافظات الوطن للوصول إلى من يستحق المساعدة من العائلات الفقيرة والمعوزة.

#طولكرم #الاسر الفقيرة

الأكثر قراءة اليوم

الاحتلال يعلن عن تسهيلات محدودة للفلسطينيين "بمناسية شهر رمضان"

زيلينسكي: أوكرانيا ستكون أشبه "بإسرائيل كبيرة"

احتراقها بالكامل .. تنويه هام من الأوقاف بغزة حول تأخر حقائب المعتمرين

بعد "بني براك".. معاريف: العملية التالية مسألة وقت مهما أحكمنا جدار الفصل

غانتس يهاتف الرئيس الفلسطيني وهذا ما أبلغه أبو مازن ..

بالفيديو: داعية كويتي ينتقد العمليات الفلسطينية ضد الاحتلال

فيديو : حديث القيادي الإخواني خيرت الشاطر المسرّب يُشعل منصات التواصل

الأخبار الرئيسية

g^k,

لجنة العمل الحكومي بغزة تصدر عدة قرارات هامة..

صدمة عالمية ..الألمان يستخدمون الحطب بدلا من الغاز

تخوف إسرائيلي من خيار "الدولة الواحدة"

هل سيتم تعويض معتمري غزة بعد احتراق حقائبهم ؟

تنسيق فلسطيني أردني بشأن أحداث القدس الليلية وجهود أمريكية مكثفة لنزع صاعق التفجير

الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم