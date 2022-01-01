‫تسليم مكرمة رئاسية للأسر الفقيرة والمعوزة في طولكرم

طولكرم/سما/

سلم محافظ طولكرم عصام أبو بكر، ومسؤولة المساعدات الإنسانية بمكتب الرئيس رائدة الفارس مكرمة رئاسية عبارة عن طرود غذائية للعائلات المستورة والحالات الإنسانية، لمناسبة شهر رمضان المبارك.

وأكد أبو بكر في تصريح صحفي، على متابعة الرئيس الفلسطيني محمود عباس واهتمامه المستمر بالوقوف إلى جانب الأسر المعوزة وكل من يحتاج المساعدة من أبناء شعبنا.

بدورها، ذكرت الفارس أن تسليم المكرمة جاء ضمن استمرار متابعة الرئيس محمود عباس للحالات الإنسانية والأسر المعوزة والفقيرة، والوقوف إلى جانب أهلنا في مخيمي طولكرم ونور شمس، مشيرة إلى أن التوزيع مستمر في كافة محافظات الوطن للوصول إلى من يستحق المساعدة من العائلات الفقيرة والمعوزة.