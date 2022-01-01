الوزير سالم: لا رفع لتسعيرة النقل قبل انتهاء عمل اللجنة المختصة

نابلس/سما/

استقبل وزير النقل والمواصلات عاصم سالم في مكتبه اليوم،ممثلي قطاع النقل في فلسطين، وذلك لبحث تعرفة النقل للسرفيس الداخلي والخارجي والنقل العام والسفريات الخاصة.

وجرى الاتفاق بين الجميع على التزام السائقين بالتسعيرة الرسمية المعتمدة من الوزارة لكافة خطوط النقل سواء السرفيس الداخلي او الخارجي او حافلات النقل العام، كما أكد المجتمعون على التزام مكاتب السفريات الخاصة بعدم رفع تسعيرة الطلبات وتنفيذ ما يصدر عن مراقب المرور من تعميمات بالخصوص.



وتم كذلك الاتفاق على تشكيل لجنة من وزارة المواصلات والنقابات وجمعية حماية المستهلك لدراسة جميع المدخلات التي تحدد تسعيرة خدمات النقل بما يضمن العدالة وتوفير الخدمة.



وأشاد الوزير سالم بجميع العاملين بقطاع النقل والمواصلات، مثمناً روح المسؤولية الوطنية التي يتحلون بها بهذه الأوقات الصعبة.