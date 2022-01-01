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غزة: تشكيل لجنة لمتابعة حادث حريق أمتعة المعتمرين في العريش

الأربعاء 06 أبريل 2022 03:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
غزة: تشكيل لجنة لمتابعة حادث حريق أمتعة المعتمرين في العريش



غزة/سما/

عقدت لجنة الحج والعمرة المشتركة التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون الدينية وجمعية أصحاب شركات الحج والعمرة اجتماعا طارئا للوقوف على ملابسات حريق شاحنة الأمتعة الخاصة بالمعتمرين في منطقة سبيكة بالعريش

وأوضحت اللجنة أنه تم تشكيل فريق للتواصل مع الجهات المعنية لمعرفة حيثيات الحادث واتخاذ الإجراءات اللازمة لحفظ حقوق المعتمرين.

وقالت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في غزة إن الجانب المصري أبلغها رسميًا باحتراق شاحنة أمتعة معتمري قطاع غزة في العريش بشمالي سيناء شمال شرقي مصر.


وأفادت الوزارة، في بيان لها ، بأن الجانب المصري أبلغها بأنه "عند وصول شاحنة الحقائب منطقة سبيكة بالعريش، تعرضت لاشتعال النيران فيها؛ ما أدى لاحتراقها بالكامل نتيجة ماس كهربائي، وعدم قدرتهم على السيطرة عليه".

وطالبت وزارة الأوقاف الجانب المصري بالتحقيق والوقوف على حيثيات احتراق شاحنة حقائب المعتمرين.

وأوضحت أنها سعت إلى إنهاء مشكلة تأخر وصول المعتمرين أمس إلى قطاع غزة بسبب عدم وصول شاحنة الأمتعة مع الحافلات التي تقلهم، في الموعد المحدد "ما أدى لمكوث المعتمرين ساعات لدى الجانب المصري".

#غزة #احتراق حقائب المعتمرين

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