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تونس تستدعي سفير تركيا لديها احتجاجا على تصريحات أردوغان

الأربعاء 06 أبريل 2022 03:17 م / بتوقيت القدس +2GMT
تونس تستدعي سفير تركيا لديها احتجاجا على تصريحات أردوغان



تونس / سما/

استدعت السلطات التونسية، السفير التركي لديها احتجاجا على تصريح الرئيس رجب طيب أردوغان حول حل البرلمان التونسي، معتبرة أنه تدخل في شؤونها.

وكان أردوغان قال الاثنين الماضي إن حل البرلمان المنتخب في تونس يشكل ضربة لإرادة الشعب التونسي.

وقال أردوغان في بيان: "نأسف لحل مجلس نواب الشعب الذي عقد جلسة عامة في تونس بتاريخ 30 مارس 2022، ولبدء تحقيق بحق النواب الذين شاركوا في الجلسة"، متمنيا أن "لا تؤدي هذه التطورات إلى إلحاق الضرر بالمرحلة الانتقالية الجارية نحو إرساء الشرعية الديمقراطية في تونس".
وأضاف: "نولي أهمية لتنفيذ خارطة الطريق المعلنة بشأن الانتخابات"، مؤكدا ثقته بأن "العملية الانتقالية لا يمكن أن تنجح إلا من خلال حوار شامل وهادف تشارك فيه كافة شرائح المجتمع، بما في ذلك البرلمان الذي يجسد الإرادة الوطنية".

وأشار إلى أن "الديمقراطية نظام يحترم فيه المنتخب والمعين كل منهما الآخر، نحن ننظر إلى التطورات في تونس على أنها إساءة للديمقراطية"، معتبرا أن "حل البرلمان الذي يضم أعضاء منتخبين مثير للقلق بشأن مستقبل تونس وضربة لإرادة الشعب التونسي".

وشدد أردوغان على أن "تركيا ستواصل الوقوف إلى جانب تونس وشعبها الشقيق والصديق في هذه المرحلة الحرجة".

والأربعاء، أقر البرلمان التونسي في جلسة افتراضية قانونا يلغي الإجراءات الاستثنائية التي بدأها الرئيس قيس سعيد في 25 يوليو الماضي، ومنها تجميد اختصاصات البرلمان وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وحل المجلس الأعلى للقضاء.

وبعد ساعات، أعلن سعيد، في كلمة متلفزة، حل البرلمان "حفاظا على الدولة ومؤسساتها"، معتبرا أن اجتماع البرلمان وما صدر عنه "محاولة انقلابية فاشلة".

#اردوغان تونس #تونس اردوغان الغنوشي

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