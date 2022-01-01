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الكرملين : بوتين أمر شخصياً بسحب القوات الروسية من كييف

الأربعاء 06 أبريل 2022 03:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
الكرملين : بوتين أمر شخصياً بسحب القوات الروسية من كييف



وكالات - سما-

 قال المتحدث بايم الكرملين، دميتري بيسكوف، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، هو من أصدر أمرا بسحب قوات الجيش من مقاطعة كييف لتهيئة ظروف مواتية للمفاوضات كبادرة حسن نية.

وأضاف بيسكوف في في حوار مع قناة "LCI" الفرنسية، متحدثا عن انسحاب القوات الروسية من منطقة كييف، أن هذه بادرة حسن نية لتهيئة ظروف مواتية للمفاوضات، التي يمكن خلالها اتخاذ قرارات جادة.

وقال بيسكوف: "من أجل خلق ظروف مواتية للمفاوضات ، أردنا أن نقدم بادرة حسن نية. يمكننا اتخاذ قرارات جادة خلال المفاوضات، لذلك أمر الرئيس فلاديمير بوتين قواتنا بمغادرة المنطقة".

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