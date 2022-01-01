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سلاف فواخرجي تعلن انفصالها عن وائل رمضان

الأربعاء 06 أبريل 2022 02:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
سلاف فواخرجي تعلن انفصالها عن وائل رمضان



وكالات / سما /

أعلنت الفنانة السورية سلاف فواخرجي عبر حسابها على "إنستغرام" انفصالها عن زوجها الفنان وائل رمضان.

وكتبت فواخرجي رسالة مطولة تعبر فيها عن الحب والاحترام لزوجها وتؤكد أنها لم تكن جديرة به.. وعلقت قائلة : “البدايات أخلاق والنهايات أخلاق.. وكنت بداية وليس لك في قلبي وعقلي وحياتي ووجداني نهاية وإن ابتعدنا”.

وأضافت: "ليس بيدك ولا بيدي إنما القدر يرسم حياتنا.. ويختار لنا ما ليس نحب لسبب ما أو حكمة ربما.. وألم في القلب.. على الأكيد".

وتابعت: "لم أكن جديرة بك كما يكفي.. أقسم أنني قد حاولت.. وأقسم أنك كنت أهلا لما هو أبعد من الحب.. سامحني إن كنت قد أخطات أو قصرت يوماً ما.. وأنا أعلم أن قلبك جُبل على الحب والكرم والعطاء".

وختمت منشورها: “لا يمكن أن ننفصل ولو انفصلنا.. شكراً لك إلى يوم الدين.. وأحبك إلى أبد الآبدين”.

#سلاف فواخرجي #وائل رمضان #الانفصال

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