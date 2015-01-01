ضبط أكبر شحنة مواد مخدرة في بريطانيا بقيمة 400 مليون دولار

وكالات / سما /

ضبطت السلطات البريطانية كمية كبيرة من المواد المخدرة، في شحنة موز قادمة من كولومبيا، وصفت بأنها الأكبر في المملكة المتحدة منذ عام 2015.

وعثرت السلطات البريطانية على المواد المخدرة التي تبلغ قيمتها السوقية المحتملة 302 مليون جنيه إسترليني (نحو 396 مليون دولار)، داخل خمس شحنات من الموز على رصيف ميناء ساوثهامبتون في 17 آذار/مارس.

وقالت وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل إن هذه هي "أكبر عملية ضبط للكوكايين في المملكة المتحدة منذ 2015".

وأضافت: يجب أن يكون هذا بمثابة تحذير لأي شخص يحاول تهريب مخدرات غير مشروعة إلى البلاد بأننا نخرج لضبطها".

وأكدت قوات حرس الحدود البريطانية إن هيدروكلوريد الكوكايين - المستخدم في صنع الكوكايين - يزن حوالي 3.7 طناً.

وأشارت إلى أن الحاوية المكونة من 20 لوحا من الموز الطازج قد وصلت مؤخرا من كولومبيا، وكانت مستهدفة لفحصها من قبل قوات حرس الحدود والوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة.

وقال بيتر ستيفنز، رئيس التحقيقات الإقليمية في الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة: "كانت هذه مصادرة ضخمة للكوكايين بقيمة سوقية تصل لنحو 300 مليون جنيه إسترليني".

وأضاف: "لقد حرمت جماعة الجريمة المنظمة التي تقف وراء هذا الاستيراد من أرباح هائلة كان من الممكن أن تعيد استخدامها في ارتكاب مزيد من الجرائم".

وتابع: "ليس هناك شكّ في أن بعض هذا الكوكايين كان سيقطع ويباع في شوارع المملكة المتحدة، وهو ما كان سيغذي الجريمة والبؤس في مجتمعاتنا".