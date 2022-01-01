  1. الرئيسية
  2. فنون وثقافة

دور السينما في سيبيريا تتخلى عن عرض أفلام العنف من هوليوود

الأربعاء 06 أبريل 2022 02:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
دور السينما في سيبيريا تتخلى عن عرض أفلام العنف من هوليوود



وكالات / سما /

بدأت العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا تؤثر على كافة مجالات الحياة الروسية ، بما في ذلك مجال السينما.

وقد أعلنت الورشات السينمائية الغربية Universal Picture، Warner Brothers ،  Paramount وDisney وغيرها عن إلغاء عرض أفلامها في روسيا على خلفية التطورات الأخيرة في أوكرانيا.

ويخشى المحللون السينمائيون أن يؤدي ذلك إلى إغلاق معظم دور السينما في روسيا حيث كانت أفلام هوليوود تشكل حصة الأسد من الإنتاج السينمائي.

وأصدرت وزارة الثقافة الروسية توجيهات تخص الدعم المالي للسينما الروسية وتشجيع المخرجين الروس على إخراج الأفلام وطنية الأصل والمضمون.

وفي ظل التغيرات الجارية في مجال السينما الروسية قررت شبكة "كارو" لعرض الأفلام في مدينة نوفوسيبيرسك بغرب سيبيريا الانتقال من عرض الأفلام الغربية الجديدة إلى الأفلام القديمة الروسية والأجنبية التي تشكّل مزاجا متفائلا وتعمل على نشرالمحبة والتعاون البناء وليس العنف والكراهية، كما هو الحال في غالبية أفلام هوليوود.

وقررت شبكة "كارو" تحقيق برنامج "العلاج السينمائي"وعرض الأفلام حيث تظهر شخصيات (مخرجون وممثلون) معروفون بمساهمتهم في إخراج الأفلام الطيبة مثل الامريكييْن  (جارموش)  المشؤوم و(باومباخ) الساخر، الياباني ( ميادزاكي) الساحر، الروسي (زولوتوخين) الناعم ،الدنماركي (لانس فون ترير) الشجاع وغيرهم.

#دور السينما #السينما #هوليوود

الأكثر قراءة اليوم

الاحتلال يعلن عن تسهيلات محدودة للفلسطينيين "بمناسية شهر رمضان"

زيلينسكي: أوكرانيا ستكون أشبه "بإسرائيل كبيرة"

بوتين يهدد أوروبا باتخاذ إجراءات انتقامية بسبب الضغوط على "غازبروم"

بعد "بني براك".. معاريف: العملية التالية مسألة وقت مهما أحكمنا جدار الفصل

محكمة اماراتية تفرض حكم الإعدام على شابة عربية من حيفا

احتراقها بالكامل .. تنويه هام من الأوقاف بغزة حول تأخر حقائب المعتمرين

غانتس يهاتف الرئيس الفلسطيني وهذا ما أبلغه أبو مازن ..

الأخبار الرئيسية

تنسيق فلسطيني أردني بشأن أحداث القدس الليلية وجهود أمريكية مكثفة لنزع صاعق التفجير

العمل بغزة تتحدث حول مستجدات تصاريح العمل في الداخل المحتل

أبو حسنة: أي غياب للأونروا يهدد الاستقرار الإقليمي وبعض الدول المانحة أبلغتنا التالي ..

بينت

مصادر إسرائيلية وأمريكية تزعم: الرئيس وجه رسالة سرية لاسرائيل حول رواتب الشهداء والأسرى وهذا ما جاء فيها ..

الاعلام العبري يسلط الضوء على قائد أركان القسام "محمد الضيف" وهذا ما قاله ..

الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم