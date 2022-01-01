  1. الرئيسية
  2. الصحة

متحور جديد من كورونا.. وهذا ما يعرفه الخبراء

الأربعاء 06 أبريل 2022 02:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
متحور جديد من كورونا.. وهذا ما يعرفه الخبراء



وكالات / سما /

ظهر محتور جديد من فيروس كورونا، الذي يسب مرض "كوفيد- 19" في بريطانيا، في وقت يقول خبراء إنه لا داع للقلق حتى الآن.

ويعرف المتحور الجديد باسم (XE)، وهو خليط من سلالاتي متحور "أوميكرون" (بي إيه.1) و (بي إيه.2)، بحسب شبكة "إي بي سي نيوز" الأميركية.

ويعرف هذا النوع من المتحورات، الذي يقوم على خليط من متحورات أخرى، باسم "المتحور المؤتلف".

وذكرت وكالة الأمن الصحي في بريطانيا أنه جرى رصد 637 إصابة بهذا المتحور منذ 22 مارس الماضي، مع اكتشافات أولية تعود إلى يناير الماضي.

وتشير تقديرات أولية إلى أن هذا المتحور ربما يكون أكثر قدرة قليلا على الانتشار من "أوميكرون"، لكن منظمة الصحة العالمية قالت إن هناك حاجة لإجراء مزيد من الأبحاث.

ويقول خبراء في الصحة العامة إن هذا النوع من المتحورات شائع للغاية، وغالبا ما تظهر وتختفي من تلقاء نفسها.

ويوضح الخبير في الأمراض المعدية، جون براونشتاين: "حتى الآن، لا توجد مخاوف حقيقية تتصل بالصحة العامة".

ويتابع: "هذا النوع من المتحورات يظهر مرارا وتكرارا، والسبب في ظهور المتحور (XE) هو أن لدينا متحورات أخرى، ولم يتبين أنها تشكل مصدر قلق حقيقي".

#متحور كورونا #فيروس كورونا #كورونا #كوفيد 19

الأكثر قراءة اليوم

الاحتلال يعلن عن تسهيلات محدودة للفلسطينيين "بمناسية شهر رمضان"

زيلينسكي: أوكرانيا ستكون أشبه "بإسرائيل كبيرة"

بوتين يهدد أوروبا باتخاذ إجراءات انتقامية بسبب الضغوط على "غازبروم"

بعد "بني براك".. معاريف: العملية التالية مسألة وقت مهما أحكمنا جدار الفصل

محكمة اماراتية تفرض حكم الإعدام على شابة عربية من حيفا

احتراقها بالكامل .. تنويه هام من الأوقاف بغزة حول تأخر حقائب المعتمرين

غانتس يهاتف الرئيس الفلسطيني وهذا ما أبلغه أبو مازن ..

الأخبار الرئيسية

تنسيق فلسطيني أردني بشأن أحداث القدس الليلية وجهود أمريكية مكثفة لنزع صاعق التفجير

العمل بغزة تتحدث حول مستجدات تصاريح العمل في الداخل المحتل

أبو حسنة: أي غياب للأونروا يهدد الاستقرار الإقليمي وبعض الدول المانحة أبلغتنا التالي ..

بينت

مصادر إسرائيلية وأمريكية تزعم: الرئيس وجه رسالة سرية لاسرائيل حول رواتب الشهداء والأسرى وهذا ما جاء فيها ..

الاعلام العبري يسلط الضوء على قائد أركان القسام "محمد الضيف" وهذا ما قاله ..

الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم