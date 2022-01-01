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10 نصائح للحفاظ على الجهاز الهضمي لصائمي رمضان

الأربعاء 06 أبريل 2022 02:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
10 نصائح للحفاظ على الجهاز الهضمي لصائمي رمضان



وكالات / سما /

يحل شهر رمضان الفضيل، ليغمر العالم الإسلامي بروحانيات شهر الغفران والعتق من النار وتنزيل الرحمات.

وبالتزامن مع الترحيب بشهر الصوم الكريم، تكثر التساؤلات إزاء الحفاظ على صحة الجهاز الهضمي للصائمين، وأفضل خطوات تنظيم المأكل والمشرب بعد ساعات طويلة من انقطاع الطعام.

ويقدم الطبيب التركي في مستشفى "إيلغي"، أيمن صقللي، من خلال "الأناضول"، 10 نصائح غذائية للحفاظ على الجهاز الهضمي للصائمين.

وفيما يلي النصائح التي قدمها الطبيب التركي:

1- الاهتمام بوجبة السحور وعدم إغفالها لتجنب انخفاض مستويات السكر في الدم، لا سيما بعد ساعات طويلة من الصيام.

2- تناول المكسرات غير المملحة أو المحمّصة، والإكثار من تناول الخضروات التي تحتوي على الألياف، لتحسين عملية الهضم وزيادة معدل الشبع طوال ساعات الصيام.

3- التركيز على تناول الأطعمة الغنية بالبروتين، مثل البيض والزبادي والكفير (لبن متخمّر يُعرف أيضاً باسم الفطر الهندي).

4- تناول الوجبات الخفيفة عقب موعد الإفطار مباشرة، مثل طبق الحساء (الشوربة) ثم الانتظار حوالي 15 دقيقة قبل البدء في الطعام، لتجنب حدوث عسر الهضم.

5- تجنب تناول وجبات ذات سعرات حرارية مرتفعة، كالأرز والمعكرونة والمقليات والحلويات، لتقليل احتمالات زيادة الوزن وعسر الهضم.

6- استبدال المأكولات المطبوخة بالسمن المهدرج بنظيرتها المطبوخة بزيت الزيتون، وكذلك استبدال اللحوم الحمراء باللحوم البيضاء (الدواجن) والأسماك.

7- تجنب تناول الحلوى الدسمة عقب الإفطار مباشرة واستبدالها بتناول قطعة واحدة من الحلوى المصنّعة بالحليب والكريمة.

8- استبدال تناول وجبة واحدة دسمة بعدة وجبات خفيفة وصغيرة على فترات زمنية طوال الفترة من الإفطار وحتى الإمساك.

9- استهلاك كمية من المياه لا تقل عن 2 لتر، واحتساء المشروبات الصحية، كالألبان والصودا (مياه معدنية) وأعشاب البابونج، لتعويض الجسم بالسوائل التي فقدها طوال فترة الصيام.

10- ممارسة تمارين رياضية منزلية خفيفة بعد ساعة أو ساعتين من الإفطار، وعدم الإفراط في تناول الشاي والقهوة لاحتواءها على نسبة مرتفعة من الكافيين.

#شهر رمضان #رمضان #الصيام #الاكل #الجهاز الهضمي #الصوم

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