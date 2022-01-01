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هكذا يمكنك فتح قصة شخص على إنستغرام من دون كشفك

الأربعاء 06 أبريل 2022 02:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
هكذا يمكنك فتح قصة شخص على إنستغرام من دون كشفك



وكالات / سما /

عندما تفتح قصة شخص ما على "إنستغرام" فإنها تظهر صاحب الحساب الذي شاهد القصة حتى لو لم يكونوا أصدقاء، لكن هناك عدة طرق يمكنك من خلالها إلقاء نظرة خاطفة دون أن يتم اكتشافك.

إليك كيفية القيام بذلك بحسب موقع "ذي صن".

الطريقة الأولى:

- افتح التطبيق، بحيث يتم تحميل أحدث القصص مسبقًا على هاتفك.

- ثم قم بتشغيل وضع الطيران.

- سيسمح لك ذلك بمشاهدة القصص بشكل مجهول.

فقط تأكد من إغلاق التطبيق بمجرد الانتهاء حتى لا يسجل أنك شاهدته.

الطريقة الثانية:

- استخدم حسابا بديلا

يختار بعض الأشخاص أن يكون لديهم حساب ثانٍ مجهول الهوية على انستغرام.

هذا يعني أنه يمكنك أيضًا النقر فوق القصص دون أن يعرف الناس من أنت.

إذا كان لديهم حساب ثانٍ فسيتعين عليك أن تكون صديقًا للشخص إذا كان حسابه خاصًا.

#إنستغرام #قصة

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