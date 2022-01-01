لماذا لا تكون الأرض مستديرة تماما؟

وكالات / سما /

إذا كان لديك شريط قياس ضخم بدأ في مركز الأرض وذهب إلى أعلى قمة على كوكبنا، فلن تنظر إلى جبل إيفرست. بدلا من ذلك، سيكون أعلى جبل على الجانب الآخر من العالم: شيمبورازو في الإكوادور.

ويفوز شيمبورازو في هذه الحالة لأن الأرض في الواقع مضغوطة قليلا عند القطبين، مثل شخص يضغط بكلتا يديه على الجزء العلوي والسفلي من الكرة. ونتيجة لذلك، فإن خط الاستواء - حيث تقع الإكوادور - يبرز. وبدلا من الكرة الكاملة، فإن الأرض "مفلطحة"، ما يعني أنها على شكل كرة مسطحة قليلا.

وقال جيمس تاتل كين، عالم الكواكب في مختبر الدفع النفاث التابع لوكالة ناسا في باسادينا، كاليفورنيا: "في الواقع، معظم الكواكب والأقمار ليست أفلاكا كروية حقيقية؛ فهي عادة ما يتم سحقها بطريقة أو بأخرى". فلماذا لا تدور الأرض والكواكب والأقمار الأخرى بشكل مثالي؟.

يتمثل العائق في شيء يسمى قوة الطرد المركزي، كما قال كين لـ "لايف ساينس"، أو القوة الخارجية الظاهرة التي يعاني منها جسم يدور.

وإذا كنت تدور على كرسي أو على قدميك، يجب أن تشعر بالابتعاد عن مركزك. وربما ستندفع ذراعيك أو ساقيك. وقال كين، أو إذا جلست على لعبة دوارة، "هناك القليل من القوة الإضافية التي تؤثر عليك في تلك الدوامة، وبالتالي تشعر أنك منغمس في الجانب".

ولأن الكواكب والأقمار تدور، فإن قوة الطرد المركزي تجعلها تنتفخ عند خط الاستواء. ويمكن أن يكون التأثير دقيقا جدا، لكن من الأمثلة الجيدة على ذلك كوكب المشتري وزحل. وإذا نظرت إلى صورة عالمية لأيّ من عملاق الغاز، ستلاحظ أنهما مسحوقان قليلا مع انتفاخات متوسطة. وقال كين إن شكل هذه الكواكب المندلعة هو أكثر وضوحا لأنها أسرع الكواكب التي تدور في النظام الشمسي. وكلما كان الجسم أسرع في الدوران، زادت قوة الطرد المركزي عليه.

وقال كين إن أحد الأمثلة المتطرفة على تأثير قوة الطرد المركزي على الجسم هو الكوكب القزم Haumea. ويقع في حزام كايبر، وهي منطقة من الأجسام الجليدية خارج مدار نبتون. ويبلغ حجم Haumea حجم كوكب بلوتو، لكنه يدور بسرعة كبيرة (دورة كاملة واحدة كل أربع ساعات) لدرجة أنه "يشبه البيضة تقريبا"، كما قال كين.