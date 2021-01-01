رقم فريد لحارس مرمى من غزة

غزة / سما /

خطف أحمد عفانة حارس مرمى فريق شباب جباليا, الأنظار في الأسبوع الرابع عشر من دوري الدرجة الممتازة هذا الموسم.



وقدّم عفانة مستوى مميزا ضد خدمات رفح خلال ذلك الأسبوع, لا سيما أنه سجل رقما فريدا لم يحققه أي حارس في الموسم الكروي الحالي 2021-2022.



وتصدى الحارس الشاب لركلة جزاء خلال المباراة, التي كان فريقه متأخرا فيها (0-1) حتى الدقيقة 92, قبل أن ينبري بنفسه لركلة جزاء ويحرز هدف التعادل الغالي لـ"ثوار الشمال".



ويعدّ عفانة الحارس الوحيد في قطاع غزة هذا الموسم, الذي يسجل هدفا ويتصدى لركلة جزاء في نفس المباراة.



يشار إلى أن حارس شباب جباليا ارتبط بعقد مع مركز بلاطة, غير أنه فشل بالحصول على تصريح دخول الضفة المحتلة, ما جعله يُكمل الموسم برفقة "ثوار الشمال".