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منتخب الخماسي يخسر أول اختبارات غرب آسيا أمام السعودية ويتأهب لمواجهة لبنان

الأربعاء 06 أبريل 2022 12:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
منتخب الخماسي يخسر أول اختبارات غرب آسيا أمام السعودية ويتأهب لمواجهة لبنان



دبي / سما /

خسر المنتخب الوطني لكرة القدم الخماسي أمام المنتخب السعودي بنتيجة (5×4) في افتتاح مباريات الفدائي في تصفيات غرب آسيا المقامة في الإمارات والمؤهلة لكأس أمم آسيا في الكويت، في المباراة التي أقيمت على صالة مجمع زايد الرياضي في إمارة الفجيرة.


وقدم فدائي الصالات مباراة قوية أمام الأخضر السعودي خاصة في الشوط الثاني الذي شهد سيطرة كاملة لمنتخبنا ونجح في تعديل النتيجة قبل أن يخطف المنتخب السعودي الفوز في اللحظات الأخيرة. 


سجل الأهداف الأربعة لمنتخبنا عدنان سلوم "هدفين"، وأحمد محمد، ورشيد شواهنة. 


ويلتقي منتخبنا نظيره اللبناني يوم غدٍ الأربعاء الساعة الثامنة والنصف مساءً ضمن مباريات المجموعة الأولى.‏

#منتخب الخماسي

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