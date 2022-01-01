أنشيلوتي لن يسافر مع ريال مدريد لمواجهة تشيلسي

وكالات / سما /

حسم نادي ريال مدريد موقف الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني للميرنجي، من السفر مع الفريق الملكي إلى لندن.

ويستعد ريال مدريد لمواجهة تشيلسي، اليوم الأربعاء، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا على ملعب "ستامفورد بريدج".

ووفقًا لصحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن نتائج اختبارات فيروس كورونا لأنشيلوتي لا تزال إيجابية، لذا لن يسافر المدرب الإيطالي مع البعثة إلى لندن.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن فرص وجود أنشيلوتي على مقاعد البدلاء في مباراة تشيلسي لا تزال متاحة، حيث إنه سيخضع غدًا لاختبارات جديدة، وسيسافر على الفور، إذا حصل على مسحة سلبية.

وذكرت "ماركا" أن أنشيلوتي في حالة جيدة ولا تظهر عليه أي أعراض للفيروس.