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أنشيلوتي لن يسافر مع ريال مدريد لمواجهة تشيلسي

الأربعاء 06 أبريل 2022 12:48 م / بتوقيت القدس +2GMT
أنشيلوتي لن يسافر مع ريال مدريد لمواجهة تشيلسي



وكالات / سما /

حسم نادي ريال مدريد موقف الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني للميرنجي، من السفر مع الفريق الملكي إلى لندن.

ويستعد ريال مدريد لمواجهة تشيلسي، اليوم الأربعاء، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا على ملعب "ستامفورد بريدج".

ووفقًا لصحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن نتائج اختبارات فيروس كورونا لأنشيلوتي لا تزال إيجابية، لذا لن يسافر المدرب الإيطالي مع البعثة إلى لندن.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن فرص وجود أنشيلوتي على مقاعد البدلاء في مباراة تشيلسي لا تزال متاحة، حيث إنه سيخضع غدًا لاختبارات جديدة، وسيسافر على الفور، إذا حصل على مسحة سلبية.

وذكرت "ماركا" أن أنشيلوتي في حالة جيدة ولا تظهر عليه أي أعراض للفيروس.

#أنشيلوتي #ريال مدريد #تشيلسي #دوري أبطال أوروبا #فيروس كورونا #كورونا

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