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فيديو.. دي بروين يقود مانشستر سيتي لفوز شاق على أتلتيكو مدريد

الأربعاء 06 أبريل 2022 12:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو.. دي بروين يقود مانشستر سيتي لفوز شاق على أتلتيكو مدريد



وكالات / سما /

‏حقق مانشستر سيتي، فوزا ثمينًا بنتيجة (1-0) خلال مواجهة أتلتيكو مدريد، مساء أمس الثلاثاء، بذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وسجل لمانشستر سيتي كيفين دي بروين في الدقيقة 70.

ومن المُقرر أن تُقام مباراة الإياب يوم 13 من شهر إبريل الجاري، في معقل الروخيبلانكوس "واندا ميتروبوليتانو".

ونجح كيفين دي بروين في تسجيل هدف التقدم لمانشستر سيتي في الدقيقة 70، حيث تلقى تمريرة من البديل فيل فودين داخل منطقة الجزاء، وسدد كرة أرضية أسفل يمين الحارس يان أوبلاك.

واستمرت محاولات مانشستر سيتي لإضافة الهدف الثاني، مع تراجع تام للاعبي أتلتيكو مدريد للحفاظ على النتيجة، لتنتهي المباراة بفوز الإنجليز بهدف نظيف.

#أتلتيكو مدريد #دي بروين #مانشستر سيتي #دوري أبطال أوروبا

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