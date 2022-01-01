فيديو.. ليفربول يضع قدماً في نصف نهائي دوري الأبطال بفوزٍ مُقنع على بنفيكا

نجح فريق ليفربول في العودة بنتيجة ممتازة في مباراة الذهاب لربع نهائي دوري أبطال أوروبا بالفوز على بنفيكا بثلاثة أهداف لهدف على ملعب دالوز في لشبونة، ليُعزز فرصه للوصول لنصف النهائي من المسابقة الأوروبية.
سجل لليفربول كلاً من إبراهيما كوناتي و ساديو ماني في أول 34 دقيقة من المباراة ولويس دياز في الدقيقة 86، بينما سجل المهاجم الأوروجوياني داروين نونيز الهدف الوحيد لأصحاب الأرض في بداية الشوط الثاني.
وانطلق ليفربول في المباراة باستحواذ كبير على الكرة ومحاولات للضغط على دفاع الفريق البرتغالي، وسدد نابي كايتا كرة قريبة للغاية من المرمى كما شهدت تلك الدقائق بعض المحاولات لوضع محمد صلاح وماني في وضعيات مميزة للتسجيل.
وعند الدقيقة 17 حصل ليفربول على ضربة ركنية حولها المدافع الفرنسي المالي إبراهيما كوناتي برأسيه داخل شباك الحارس فلاكوديموس.
وعند الدقيقة 34 وصلت كرة ساقطة إلى النجم الكولومبي لويس دياز والذي مهدها باتجاه السنغالي ساديو ماني ليسجل الهدف الثاني للضيوف.
وواصل الليفر ضغطه وكاد يقترب من تسجيل هدف ثالث وذلك رغم محاولات فرق المدرب فيريسمو للخروج من منطقته ومحاولة العودة للمباراة.
وفي الشوط الثاني تحسن أداء بنفيكا بشكلٍ كبير للغاية وسجل هدفاً عند الدقيقة 49 بعد كرة عرضية أخطأها كوناتي واستغلها نونيز ببراعة وأسكنها شباك أليسون.
واستمرت فرص بنفيكا وكاد يقترب أكثر من من تسجيل هدف التعادل عبر محاولات داروين نونيز وكذلك فرصة أكثر خطورة من إيفرتون سواريس.
وأجرى كلوب بعض التغييرات لتنشيط الشكل الهجومي وخط وسط ليفربول، ونجح الريدز في الاحتفاظ بحيازته على الكرة وبحث عن هدف ثالث يُسهل أكثر من مهمته في مباراة العودة.
ونجح لويس دياز بالفعل من تحقيق الهدف المبتغى لليفربول بعد تمريرة نابي كايتا إلى لويس دياز والذي انفرد بمرمى الحارس المتقدم وراوغه قبل أن يُسكن الكرة شباك صقور بنفيكا ويُعلن نهاية مباراة الذهاب بتفوق كامل للفريق الأحمر واقترابه بشكلٍ كبير من نصف نهائي دوري الأبطال.