فيديو.. ليفربول يضع قدماً في نصف نهائي دوري الأبطال بفوزٍ مُقنع على بنفيكا

وكالات / سما /

نجح فريق ليفربول في العودة بنتيجة ممتازة في مباراة الذهاب لربع نهائي دوري أبطال أوروبا بالفوز على بنفيكا بثلاثة أهداف لهدف على ملعب دالوز في لشبونة، ليُعزز فرصه للوصول لنصف النهائي من المسابقة الأوروبية.

سجل لليفربول كلاً من إبراهيما كوناتي و ساديو ماني في أول 34 دقيقة من المباراة ولويس دياز في الدقيقة 86، بينما سجل المهاجم الأوروجوياني داروين نونيز الهدف الوحيد لأصحاب الأرض في بداية الشوط الثاني.

وانطلق ليفربول في المباراة باستحواذ كبير على الكرة ومحاولات للضغط على دفاع الفريق البرتغالي، وسدد نابي كايتا كرة قريبة للغاية من المرمى كما شهدت تلك الدقائق بعض المحاولات لوضع محمد صلاح وماني في وضعيات مميزة للتسجيل.

وعند الدقيقة 17 حصل ليفربول على ضربة ركنية حولها المدافع الفرنسي المالي إبراهيما كوناتي برأسيه داخل شباك الحارس فلاكوديموس.