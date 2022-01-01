لابورتا يلبي طلب تشافي الهام في برشلونة

وكالات / سما /

لبى خوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة، طلب مدرب الفريق، تشافي هيرنانديز، الهام، بخصوص واحد من أبرز لاعبي فريق ملعب الكامب نو في الفترة الحالية، وفقاً لما تداولته عدة وسائل إعلام إسبانية في الساعات الماضية.

وطلب تشافي من لابورتا التدخل بسرعة لتجديد عقد المدافع الأوروجواياني رونالد أراوخو، بعدما تعثرت المفاوضات بين الطرفين، وفي ظل انتهاء العقد الذي يربط اللاعب بالبارسا في يونيو المقبل.

وبالفعل قاد لابورتا المفاوضات في اجتماع استمر لنحو ثلاث ساعات، ليقترب الطرفان بشدة من التوصل إلى اتفاق لتجديد العقد المبرم بينهما، والحفاظ على أراوخو داخل كتيبة تشافي لسنوات قادمة.

ويرغب أراوخو في الاستمرار مع برشلونة تحت إمرة تشافي، والأخير يريد استمرار المدافع الأوروجواياني الذي يملك عدة عروض مبهرة للحصول على بطاقته من أندية أخرى في الفترة المقبلة.

واتفق الطرفان بالفعل على البنود المالية في العقد، ويتبقى فقط الاتفاق على مدة العقد الجديد، مع توقعات بأن يكون حتى آخر يونيو 2026، وفقاً للمعلومات التي أوردتها شبكة الديسمارك الإسبانية.