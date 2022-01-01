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حزب الليكود على بُعد خطوة واحدة من إسقاط حكومة بينت ونتنياهو يستنفر ..

الأربعاء 06 أبريل 2022 12:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
حزب الليكود على بُعد خطوة واحدة من إسقاط حكومة بينت ونتنياهو يستنفر ..



القدس المحتلة / سما /

قالت القناة 12 العبرية إن حزب "الليكود" يدرك أنه بحاجة إلى عضو كنيست واحد فقط لإسقاط حكومة بينت.

 
وأفادت القناة أن الليكود يعمل الآن بجد لجلب المزيد من "المنشقين" عن الحكومة، مع التركيز أولاً وقبل كل شيء على أعضاء الكنيست اليمينيين.
 
وأوضحت أنه سيتم توجيه الضغط أولاً وقبل كل شيء على عضو الكنيست نير أورباخ، وأيضًا في اتجاه عضو الكنيست يوم توف كالفون، بهدف رئيسي هو فصل ثلث الفصيل اليميني عن الحكومة، وأخذ التمويل من الأحزاب والاحتفاظ بأعضاء الكنيست المتقاعدين.
 
وأشار إلى أن البداية كانت مع عضو الكنيست عميحاي شكلي الذي كان ضد تشكيل الحكومة منذ البداية وصوت مع المعارضة، واليوم مع عضو الكنيست- رئيسة الائتلاف الحكومي، عيديت سيلمان.

ورحب زعيم الليكود ورئيس المعارضة، بنيامين نتنياهو، بإعلان سيلمان، قائلا "أهلا بك في البيت، في المعسكر الوطني. وأدعو كل من تم انتخابه بأصوات المعسكر الوطني للانضمام إلى عيديت والعودة إلى بيتنا، سيتم استقبالكم بكل الاحترام وبذراعين مفتوحين".

وقال مصدر رفيع في الائتلاف إن سيلمان اتفقت مبدئيا مع مقربي نتنياهو على ضمان مكان لها في قائمة مرشحي الليكود في الانتخابات المقبلة للكنيست، وفقا لموقع صحيفة "هآرتس" الإلكتروني. وبموجب هذا الاتفاق، فإنه في حال شكّل الليكود حكومة، ستُعيّن سيلمان وزيرة للصحة. وهي تتولى حاليا رئاسة لجنة الصحة في الكنيست.

وأضاف المصدر نفسه أنه حذر بينيت، خلال الأسبوع الأخير، من أن سيلمان تجري اتصالات مع مكتب نتنياهو. والتقت سيلمان وزوجها عدة مرات في الأيام الأخيرة مع عضو الكنيست من الليكود، ياريف ليفين.

 وأشارت مصادر أن الاتفاق بين سيلمان ونتنياهو شبيه بالاتفاق الذي أبرمه نتنياهو في حينه مع عضو الكنيست السابقة أورلي ليفي أبيكاسيس، التي انسحبت من الشراكة بين حزبي العمل وميرتس، خلال ولاية الكنيست السابقة.

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