نقابة الصحفيين تقيم بيت عزاء وتأبين للكاتب الصحفي الراحل هاني حبيب

غزة / سما /

أقامت نقابة الصحفيين الفلسطينيين بيت عزاء وتأبين للكاتب الصحفي الراحل هاني حبيب (نبيل شنينو) بمقرها في غزة وذلك بحضور عدد كبير من القيادات الوطنية والصحفيين والكتاب.



وتحدث الدكتور تحسين الاسطل نائب نقيب الصحفيين عن الدور الكبير للزميل حبيب في الحفاظ على نقابة الصحفيين في وجه كافة التحديات وحرصه على المشاركة في فعالياتها وانشطتها.



من جانبه، أكد إبراهيم أبو النجا محافظ غزة أن الكاتب الصحفي حبيب كان يحرص دوما على في كتاباته ولقاءاته على الوحدة الوطنية وكان يمتلك رؤية واضحة في كافة الاحداث والمجريات من خلال تحليله العميق.



بدورهد تحدث المحلل السياسي طلال عوكل عن دور الراحل حبيب في العمل الصحفي من خلال وزارة الاعلام التي عمل فيها سنوات طويلة وكان مثالا للعطاء من خلال الدورات التي كان يعقدها والتي خرجت عددا كبيرا من الصحفيين.