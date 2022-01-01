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مباحث التموين تحرر 12 محضر ضبط لتجار خالفوا تسعيرة الدواجن

الأربعاء 06 أبريل 2022 12:02 م / بتوقيت القدس +2GMT



غزة / سما /

حررت مباحث التموين والمعادن الثمينة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، 12 محضر ضبط لتجار لم يلتزموا بتسعيرة الدجاج الحي المُقَرة من الجهات المختصة.

وأوضحت مباحث التموين أنها أحالت 6 تجار منهم للنيابة العامة، وأبلغت مزارعي الدواجن بضرورة بيع الدجاج فوق 1.5 كجم خلال اليوم في الأسواق.

وأوقفت مباحث التموين بالاشتراك مع وزارة الصحة، صاحب مخزن لبيع مواد غذائية محافظة خان يونس بشكل مؤقت لعدم التزامه بالشروط الصحية.

وأشارت إلى أنها أحالت ملفات القضايا للجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة حسب الأصول.

#مباحث التموين

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