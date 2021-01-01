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الاعلام العبري يسلط الضوء على قائد أركان القسام "محمد الضيف" وهذا ما قاله ..

الأربعاء 06 أبريل 2022 11:33 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاعلام العبري يسلط الضوء على قائد أركان القسام "محمد الضيف" وهذا ما قاله ..



القدس المحتلة / سما /

قال المراسل العسكري لموقع "واللا" العبري، أمير بوخبوط، إن تأثير قائد هيئة الأركان في كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، محمد الضيف، زاد بشكل ملحوظ في الفترة الأخيرة.
 
وأرجع بوخبوط، ذلك إلى بروز شخصيته خلال في الوقوف في وجه إسرائيل ندًا بند، خصوصًا في دفاعه عن القدس والمسجد الأقصى. 
 
وفي مايو عام 2021 خرج زعيم كتائب القسّام محمد الضيف عن صمته ببيانٍ مُقتَضب يُهدّد فيه إسرائيل بدفع ثمن غال إذا لم تتوقّف عن أعمالها العُدوانيّة في حي الشيخ جراح في القدس، وهذا التهديد ترجم على الأرض في معركة سيف القدس، ما أحدث وفقًا لمتابعين حالةٍ من الرّعب والهلع في أوساط الإسرائيليين.

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