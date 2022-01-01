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عودة: لن نساعد حكومة بينت ومن المحتمل أن نذهب للانتخابات

الأربعاء 06 أبريل 2022 11:31 ص / بتوقيت القدس +2GMT
عودة: لن نساعد حكومة بينت ومن المحتمل أن نذهب للانتخابات



القدس المحتلة / سما /

أكد عضو الكنيست أيمن عودة أن القائمة العربية المشتركة لن تساعد في إنقاذ حكومة بينت من الانهيار بعد استقالة عيديت سيلمان.

 
وقال عودة في مقابلة إذاعية اليوم الأربعاء، وفق القناة 14 العبرية: "لا يمكن الوصول إلى حكومة بينيت وإنقاذ حكومته، شاكيد في حكومة سيئة وهذه الحكومة لا يمكننا أن نكون جزءا منها".
 
وأوضح أنه لا يوجد احتمال بأن تساعد القائمة المشتركة الحكومة، مضيفاً: "هذا لن يحدث ويجب أخذ أمر مهم آخر في الاعتبار، وهو من المحتمل أن نذهب إلى صناديق الاقتراع".
 
وقالت القناة 14 العبرية إنه ربما يكون مغازلة لحزب القائمة المشتركة لإنقاذ حكومة بينيت ولبيد على قدم وساق بالفعل، ومن المحتمل أن تكون الوعود عالية جدًا ، وهي أبعد بكثير من الوعود التي تلقاها حزب رام في ذلك الوقت، لكن على الرغم من ذلك يبدو أن القائمة المشتركة غير متحمسة وتؤكد أن بينيت لا يمكن التعويل عليه.

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