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إيفانكا ترامب تدلي بشهادتها لمدة 8 ساعات!

الأربعاء 06 أبريل 2022 11:23 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إيفانكا ترامب تدلي بشهادتها لمدة 8 ساعات!



وكالات

أدلت إيفانكا ترامب بشهادتها لنحو 8 ساعات، يوم الثلاثاء، أمام لجنة مختارة بمجلس النواب تحقق في أحداث الشغب التي وقعت في مبنى الكابيتول (الكونغرس) في 6 يناير العام الماضي.وانتهت شهادة إيفانكا، التي تم إجراؤها عبر الفيديو عن بعد، في حوالي الساعة 6 مساء.

وقال النائب بيني تومسون، رئيس اللجنة، في وقت سابق عن إيفانكا، التي شغلت منصب كبير مستشاري البيت الأبيض خلال رئاسة والدها: "إنها تجيب على الأسئلة... وكانت في الجناح الغربي يوم الشغب".

وأضاف تومسون للصحفيين في الكابيتول: "ليس بعبارات ثرثرة واسعة النطاق، لكنها تجيب على الأسئلة".

وأدلت إيفانكا ترامب بشهادتها بعد 5 أيام من إجابة زوجها، جاريد كوشنر، على أسئلة اللجنة لأكثر من 6 ساعات. وكان كوشنر أيضا مستشارا كبيرا في البيت الأبيض في عهد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

ولا تحقق اللجنة فقط في أعمال الشغب التي قام بها أنصار ترامب في 6 يناير 2021، ولكن أيضا في إجراءات ترامب آنذاك المتعلقة بفرز الأصوات الانتخابية المعتمدة من قبل الكونغرس في ذلك اليوم، والذي كان لتأكيد انتخاب الرئيس جو بايدن.

وأشار تومسون إلى أن اللجنة لم تصدر أمر استدعاء لإيفانكا ترامب، مثلما فعلت مع عدد من قدامى العاملين الآخرين في البيت الأبيض وحلفاء آخرين للرئيس السابق ترامب، وبعضهم رفض الإدلاء بشهادته.

وأضاف: "لقد جاءت إيفانكا بمفردها. من الواضح أن هذا له قيمة كبيرة".

وردا على سؤال للصحفيين عما إذا كانت إيفانكا ترامب قد قدمت "أي معلومات جديدة أو رؤى جديدة" في شهادتها، رد تومسون مازحا: "محاولة جيدة".

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