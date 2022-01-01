رام الله / سما /

فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية (يديعوت أحرونوت، معاريف، هآرتس)، الصادرة اليوم الأربعاء.

* "هآرتس":

- الآلاف من الفلسطينيين يدخلون لإسرائيل عن طريق فتحات بالجدار والجيش لا يعتبر ذلك إهمالا

- مصدر: عدم إغلاق الفتحات بالجدار يأتي لأسباب مالية وأيضا لمنع غليان الفلسطينيين

- الموساد: نجد صعوبة في العثور على وثائق صبرا وشاتيلا ورئيسة المحكمة تستغرب من تصريح الموساد

- مؤسسات حقوقية قدمت التماسا إلى المحكمة العليا للحصول على الوثائق حول علاقة إسرائيل بمذبحة صبرا وشاتيلا

- البروفسور كرمنتسير: إسرائيل تخلت عن قيمها بفرض الاعتقال الإداري على مواطنين داخل الخط الأخضر

* "معاريف":

- الحكم على فداء كيوان من حيفا بالإعدام في الامارات بعد إدانتها بتهريب المخدرات

- تقديرات إسرائيلية: حكم الإعدام لن ينفذ

- رغم الهدوء النسبي: استمرار حالة الطوارئ وجنود يحرسون الأماكن العامة

- وزير الخارجية لبيد: الصور من أوكرانيا مرعبة

* "يديعوت احرونوت":

- صور من الأقمار الصناعية تظهر الموتى بالشوارع في مدينة بوتسيه

- الكرملين: صور مفبركة بعد انسحاب الجيش الروسي

- عائلة فداء كيوان من حيفا: الحكومة أهملت ابنتنا لو كانت يهودية لسارع الجميع لمساعدتها

- المعهد التطبيقي "التخنيون" يلغي برنامجا تطوعيا لمحاربة اللاسامية لأن القضية سياسية