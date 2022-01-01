فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية (يديعوت أحرونوت، معاريف، هآرتس)، الصادرة اليوم الأربعاء.
* "هآرتس":
- الآلاف من الفلسطينيين يدخلون لإسرائيل عن طريق فتحات بالجدار والجيش لا يعتبر ذلك إهمالا
- مصدر: عدم إغلاق الفتحات بالجدار يأتي لأسباب مالية وأيضا لمنع غليان الفلسطينيين
- الموساد: نجد صعوبة في العثور على وثائق صبرا وشاتيلا ورئيسة المحكمة تستغرب من تصريح الموساد
- مؤسسات حقوقية قدمت التماسا إلى المحكمة العليا للحصول على الوثائق حول علاقة إسرائيل بمذبحة صبرا وشاتيلا
- البروفسور كرمنتسير: إسرائيل تخلت عن قيمها بفرض الاعتقال الإداري على مواطنين داخل الخط الأخضر
* "معاريف":
- الحكم على فداء كيوان من حيفا بالإعدام في الامارات بعد إدانتها بتهريب المخدرات
- تقديرات إسرائيلية: حكم الإعدام لن ينفذ
- رغم الهدوء النسبي: استمرار حالة الطوارئ وجنود يحرسون الأماكن العامة
- وزير الخارجية لبيد: الصور من أوكرانيا مرعبة
* "يديعوت احرونوت":
- صور من الأقمار الصناعية تظهر الموتى بالشوارع في مدينة بوتسيه
- الكرملين: صور مفبركة بعد انسحاب الجيش الروسي
- عائلة فداء كيوان من حيفا: الحكومة أهملت ابنتنا لو كانت يهودية لسارع الجميع لمساعدتها
- المعهد التطبيقي "التخنيون" يلغي برنامجا تطوعيا لمحاربة اللاسامية لأن القضية سياسية