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أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية

الأربعاء 06 أبريل 2022 11:06 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية



رام الله / سما /

فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية (يديعوت أحرونوت، معاريف، هآرتس)، الصادرة اليوم الأربعاء.

* "هآرتس":

- الآلاف من الفلسطينيين يدخلون لإسرائيل عن طريق فتحات بالجدار والجيش لا يعتبر ذلك إهمالا  

- مصدر: عدم إغلاق الفتحات بالجدار يأتي لأسباب مالية وأيضا لمنع غليان الفلسطينيين  

- الموساد: نجد صعوبة في العثور على وثائق صبرا وشاتيلا ورئيسة المحكمة تستغرب من تصريح الموساد  

- مؤسسات حقوقية قدمت التماسا إلى المحكمة العليا للحصول على الوثائق حول علاقة إسرائيل بمذبحة صبرا وشاتيلا

- البروفسور كرمنتسير: إسرائيل تخلت عن قيمها بفرض الاعتقال الإداري على مواطنين داخل الخط الأخضر

* "معاريف":

- الحكم على فداء كيوان من حيفا بالإعدام في الامارات بعد إدانتها بتهريب المخدرات

- تقديرات إسرائيلية: حكم الإعدام لن ينفذ  

- رغم الهدوء النسبي: استمرار حالة الطوارئ وجنود يحرسون الأماكن العامة  

- وزير الخارجية لبيد: الصور من أوكرانيا مرعبة  

* "يديعوت احرونوت":

- صور من الأقمار الصناعية تظهر الموتى بالشوارع في مدينة بوتسيه  

- الكرملين: صور مفبركة بعد انسحاب الجيش الروسي  

- عائلة فداء كيوان من حيفا: الحكومة أهملت ابنتنا لو كانت يهودية لسارع الجميع لمساعدتها  

- المعهد التطبيقي "التخنيون" يلغي برنامجا تطوعيا لمحاربة اللاسامية لأن القضية سياسية  

#الصحف الإسرائيلية

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