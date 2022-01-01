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احتراقها بالكامل .. تنويه هام من الأوقاف بغزة حول تأخر حقائب المعتمرين

الأربعاء 06 أبريل 2022 10:25 ص / بتوقيت القدس +2GMT
احتراقها بالكامل .. تنويه هام من الأوقاف بغزة حول تأخر حقائب المعتمرين



غزة/ سما /

أصدرت وزارة الأوقاف في غزة، اليوم الخميس، تنويهاً مهماً، بشأن تأخر وصول حقائب المعتمرين.

وقالت الوزارة في تصريح صحفي مقتضب: "تم إبلاغنا رسميًا من الجانب المصري أنه عند وصول شاحنة الحقائب منطقة سبيكة بالعريش" تعرضت لاشتعال النيران فيها ما أدى لاحتراقها بالكامل نتيجة ماس كهربائي وعدم قدرتهم من السيطرة عليه".

وطالبت الوزارة الجانب المصري بالتحقيق في الأمر للوقوف على حيثيات الحادث، مؤكدة متابعة الأمر مع جميع الأطراف ذات الصلة، وهم شركتا لاكي تورز وجو باص المسؤولتان عن تأمين نقل المعتمرين وأمتعتهم في الأراضي المصرية، والخطوط الجوية الفلسطينية، وشركات الحج والعمرة  للوقوف على الحيثيات، وتحميل كل طرف مسؤوليته تجاه هذا الحادث، واتخاذ الإجراءات اللازمة.

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