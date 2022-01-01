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وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي يدعو لاعتقال وإعدام الفلسطينيين

الأربعاء 06 أبريل 2022 09:40 ص / بتوقيت القدس +2GMT
وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي يدعو لاعتقال وإعدام الفلسطينيين



القدس المحتلة / سما /

 كشفت قناة 14 العبرية، مساء أمس الثلاثاء، أن وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي عومير بارليف، دعا إلى اعتقال من وصفهم بـ “الإرهابيين” وقتلهم، في إشارة للفلسطينيين.

وبحسب القناة، فإن أقوال بارليف التي لم يتم توثيقها أو نشرها من قبل وسائل إعلام عبرية أخرى، جاءت خلال زيارته لعائلة الجندي بارئيل شمولي الذي قتل منذ أشهر على حدود غزة.

واعتبرت القناة المعروفة بمواقفها اليمينية المتطرفة، أن هذا يمثل تغييرًا في الاتجاه الذي يسلكه الوزير بارليف الذي يعرف عنه أنه “يساريًا”.

وظهر بارليف في الأيام الأخيرة في أكثر من موقف بالإدلاء بتصريحات وصفت بأنها “محرجة”.

وخلال تشييع قتلى عملية بئر السبع، دعا بارليف إلى اعتقال المنفذ بالرغم من أنه استشهد في تلك العملية، وبعد عملية الخضيرة، غرد عبر حسابه في تويتر بعبارات لم تفهم قبل أن يحذفها.

وتعرض بارليف لعدة انتقادات من أوساط سياسية وكذلك الجمهور الإسرائيلي على خلفية هذه المواقف.

القدس

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