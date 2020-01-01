بينيت يجري اتصالا بولي العهد البحريني

القدس المحتلة / سما /

أجرى رئيس الحكومة الإسرائيلية، نفتالي بينيت، مساء الثلاثاء، اتصالا هاتفيا بولي عهد البحرين، سلمان بن حمد آل خليفة، واتفقا على تنسيق زيارة للأخير إلى إسرائيل.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية البحرينية أن بينيت وآل خليفة "استعرضا المواضيع ذات الاهتمام المشترك وأهم القضايا على الساحتين الإقليمية والدولية، وسبل تعزيز مسارات التعاون بين البحرين وإسرائيل على كافة الأصعدة".

في المقابل، أفاد موقع "واينت" الإلكتروني أن بينيت وولي العهد البحريني ناقشا "أهمية تهدئة التوترات في المنطقة".

وكان وزير خارجية البحرين، عبد اللطيف الزياني، قد أكد في شباط/ فبراير الماضي، أن ولي عهد البلاد، سلمان بن حمد آل خليفة، قبِلَ دعوة لزيارة إسرائيل في "المستقبل القريب".

جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقد في العاصمة البحرينية المنامة، في ختام زيارة بينيت، وهو أول رئيس حكومة إسرائيلي يزور الدولة الخليجية، وفق بيان لوزارة خارجية البحرين.

وقال الزياني إن "رئيس الحكومة الإسرائيلية وجه إلى ولي العهد الدعوة لزيارة إسرائيل، وقد قبلها، ومن المقرر أن تتم في المستقبل القريب".

وستكون هذه أول زيارة رسمية معلنة لمسؤول بحريني بهذا المستوى لإسرائيل، التي وقعت مع المملكة عام 2020 اتفاقية لتطبيع العلاقات.

ووصف الزياني زيارة بينيت لبلاده، منصف شباط/ فبراير الماضي، بأنها "علامة فارقة". وتابع أن "البلدين اتفقا على تعزيز التعاون في المجالات الاجتماعية والاقتصادية والأمنية".

وأردف أنه تمت الموافقة على "إستراتيجية السلام الدافئ المشتركة التي ستكون بمثابة خارطة طريق لتنمية العلاقات بين البلدين".

وأوضح أنها "ستعطي الأولوية لمجالات الاهتمام المشترك، بما فيها الأمن الغذائي والمائي والرعاية الصحية والتعليم والتجارة والاستثمار".