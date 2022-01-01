"فوربس" تنشر قائمة أغنى أشخاص العالم لعام 2022

إلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة تسلا - 219 مليار دولار
مؤسس شركة أمازون ومديرها التنفيذي جيف بيزوس - 171 مليار دولار
المدير العام لشركة "أل في أم أش - مويت هنسي لوي فيتون" برنار أرنو - 158 مليار دولار
رجل أعمال الأمريكي بيل غيتس - 129 مليار دولار
رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة بيركشاير هاذاواي، وورن بافيت - 118 مليار دولار
المؤسس المشارك لشركة غوغل لاري بيدج - 111 مليار دولار
المؤسس المشارك لشركة "غوغل، سيرغي برين - 107 مليار دولار
لاري إليسون، رجل أعمال أمريكي، مؤسس مشارك ، رئيس مجلس الإدارة ورئيس قسم التكنولوجيا في أوراكل كوربويشين - 106 مليار دولار
الملياردير صاحب نادي "لوس أنجلوس كليبرز" ستيف بالمر - 91,4 مليار دولار
رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب والمالك الرئيسي لشركة ريلايانس إندوستريز، الهندي موكيش أمباني - 90,7 مليار دولار