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"فوربس" تنشر قائمة أغنى أشخاص العالم لعام 2022 - سما الإخبارية

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"فوربس" تنشر قائمة أغنى أشخاص العالم لعام 2022

الثلاثاء 05 أبريل 2022 09:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
"فوربس" تنشر قائمة أغنى أشخاص العالم لعام 2022



وكالات/سما/
نشرت مجلة "فوربس" الأمريكية، اليوم الثلاثاء، قائمة بأغنى أشخاص في العالم لعام 2022.
 
إلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة تسلا - 219 مليار دولار - سبوتنيك عربي
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© AFP 2022 / Patrick Pleul
 

إلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة تسلا - 219 مليار دولار

مؤسس شركة أمازون ومديرها التنفيذي جيف بيزوس - 171 مليار دولار - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Patrick Semansky
 

مؤسس شركة أمازون ومديرها التنفيذي جيف بيزوس - 171 مليار دولار

المدير العام لشركة &quot;أل في أم أش - مويت هنسي لوي فيتون&quot; برنار أرنو - 158 مليار دولار - سبوتنيك عربي
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© AFP 2022 / Stephane Dе Sakutin
 

المدير العام لشركة "أل في أم أش - مويت هنسي لوي فيتون" برنار أرنو - 158 مليار دولار

رجل أعمال الأمريكي بيل غيتس - 129 مليار دولار - سبوتنيك عربي
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© AFP 2022 / Britta Pedersen / dpa
 

رجل أعمال الأمريكي بيل غيتس - 129 مليار دولار

رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة بيركشاير هاذاواي، وورن بافيت - 118 مليار دولار - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Nati Harnik
 

رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة بيركشاير هاذاواي، وورن بافيت - 118 مليار دولار

المؤسس المشارك لشركة غوغل لاري بيدج - 111 مليار دولار - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Jeff Chiu
 

المؤسس المشارك لشركة غوغل لاري بيدج - 111 مليار دولار

المؤسس المشارك لشركة &quot;غوغل، سيرغي برين - 107 مليار دولار - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Lee Jin-man
 

المؤسس المشارك لشركة "غوغل، سيرغي برين - 107 مليار دولار

لاري إليسون، رجل أعمال أمريكي، مؤسس مشارك ، رئيس مجلس الإدارة ورئيس قسم التكنولوجيا في أوراكل كوربويشين - 106 مليار دولار - سبوتنيك عربي
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© AFP 2022 / Toru Yamanaka
 

لاري إليسون، رجل أعمال أمريكي، مؤسس مشارك ، رئيس مجلس الإدارة ورئيس قسم التكنولوجيا في أوراكل كوربويشين - 106 مليار دولار

الملياردير صاحب نادي &quot;لوس أنجلوس كليبرز&quot; ستيف بالمر - 91,4 مليار دولار - سبوتنيك عربي
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© AFP 2022 / Stephen Dunn/Getty Images
 

الملياردير صاحب نادي "لوس أنجلوس كليبرز" ستيف بالمر - 91,4 مليار دولار

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب والمالك الرئيسي لشركة ريلايانس إندوستريز، الهندي موكيش أمباني - 90,7 مليار دولار - سبوتنيك عربي
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© AFP 2022 / Prakash Singh
 

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب والمالك الرئيسي لشركة ريلايانس إندوستريز، الهندي موكيش أمباني - 90,7 مليار دولار

احتل إيلون ماسك المركز الأول لأول مرة ، بعد أن صعد من المركز الثاني. قبل عامين ، كان رئيس "SpaceX" و"Tesla" في المرتبة 31 فقط.
 
ولأول مرة، يتصدر قائمة فوربس لأغنى أغنياء العالم إلون ماسك، مؤسس شركتي "سبايس إكس" و"تسلا"، ليحل محل مؤسس شركة "أمازون" ومديرها التنفيذي جيف بيزوس.
 
على مدار العام، زادت ثروة ماسك بمقدار 68 مليار دولار لتصل إلى 219 مليار دولار، وانخفضت ثروة بيزوس بمقدار 6 مليارات دولار لتصل إلى 171 مليار دولار.قبل عامين، عندما كان إيلون ماسك في المركز الـ 31 فقط في التصنيف. في المركز الثالث: مثل العام الماضي، صاحب دار الأزياء - برنارد أرنو وعائلته، التي تقدر فوربس ثروتها بـ 158 مليار دولار.
 
 
يذكر أن هذا العام يوجد على قائمة المجلة 2668 مليارديرا، بزيادة 87 عن عام 2021. تم إجراء القياس النهائي لثروات المليارديرات في 11 مارس/ آذار الماضي.
بلغت الثروة المجمعة لجميع المليارديرات هذا العام 12.7 تريليون دولار، أي أقل بمقدار 0.4 تريليون دولار بالنسبة للعام الماضي.
 
 
تضم القائمة أكبر عدد من المشاركين من الولايات المتحدة - 735 شخصًا، تليها الصين (بما في ذلك هونغ كونغ وماكاو) - 607 أشخاص. بينما عدد المشاركين من روسيا 83 شخصا.
#ايلون ماسك

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