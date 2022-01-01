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اصابتين بجريمة إطلاق نار في باقة الغربية

الثلاثاء 05 أبريل 2022 08:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
اصابتين بجريمة إطلاق نار في باقة الغربية



باقة الغربية/سما/

أصيب شخصان بجريمة إطلاق نار وقعت مساء اليوم، الثلاثاء، في مدينة باقة الغربية.

وعُلم أن الجريمة وقعت في شارع النور في باقة الغربية، وأن أحد المصابين أصيب بأعيرة نارية في ظهره فيما أصيب الآخر أسفل جسده.

وأشارت التقارير إلى مصاب بجروح خطيرة، علما بأن المصابين تعرضا لإطلاق نار حينما كانا يستقلان سيارة.


وأفادت الطواقم الطبية بأنها نقلت مصابا (24 عاما) بجراح وصفت بـ"الخطيرة" من جراء تعرضه لإطلاق النار، إلى مستشفى "هلل يافي" في الخضيرة.

وارتكبت الجريمة في حوالي الساعة 18:35، أي قبل نحو نصف ساعة من موعد الإفطار.

#جريمة اطلاق نار #باقة الغربية

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