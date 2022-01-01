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ارتفاع منسوب المياه في بحيرة طبرية .. و32 سم لامتلائها

الثلاثاء 05 أبريل 2022 06:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
ارتفاع منسوب المياه في بحيرة طبرية .. و32 سم لامتلائها



الناصرة/سما/

ازداد منسوب المياه في بحيرة طبرية بـ1 سم منذ يوم أمس، الإثنين، بفعل تدفق المياه من المناطق المحيطة؛ وذلك وفقا لمعطيات نشرتها سلطة المياه صباح اليوم، الثلاثاء.

وأفادت سلطة المياه، بأن منسوب المياه في بحيرة طبرية بلغ 209.12- تحت سطح البحر، وينقص البحيرة 32 سم لامتلائها بشكل كامل، حسب فحص أجراه موظفو السلطة.

وعُلم أن منسوب المياه في بحيرة طبرية ارتفع بسنتيمترات عدة منذ بدء هطول الأمطار في فصل الشتاء.

إلى ذلك، تُعدّ بحيرة طبرية عذبة المياه، ثاني أخفض بحيرة في العالم بعد البحر المَيِّت، ويُطلق عليها أيضا اسم بحر الجليل، ويتدفق من خلالها نهر الأرْدُنّ، تقع بين منطقة الجليل شمالي البلاد وهضبة الجولان العربي السوري المحتل. يبلغ طول سواحلها 53 كم وطولها 21 كم وعرضها 13 كم، ومساحتها تبلغ 166 كم2. أقصى عمق فيها يصل إلى 46 مترا. تنحدر من قمة جبل الشيخ الثلجية البيضاء، المياه الغزيرة لتُشكّل مجموعة من الينابيع التي تتجمع بدورها لتكوّن نهر الأرْدُنّ. والبحيرة والمنخفض حولها هما جزء من الشق السوري الأفريقي.

#بحيرة طبيرة

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