  1. الرئيسية
  2. الرياضة

مواجهات عربية "نارية" في ربع نهائي أبطال أفريقيا

الثلاثاء 05 أبريل 2022 05:53 م / بتوقيت القدس +2GMT
مواجهات عربية "نارية" في ربع نهائي أبطال أفريقيا



وكالات/سما/

أسفرت قرعة الدور ربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا، التي سحبت الثلاثاء في القاهرة، عن مواجهة من العيار الثقيل بين الأهلي المصري، والرجاء المغربي، في قمة "نارية"، كانت واحدة من 3 مواجهات "عربية خالصة".


وسيلاعب الأهلي الفائز من ربع النهائي الثاني، بين وفاق سطيف الجزائري والترجي التونسي، في مواجهة تونسية-جزائرية مثيرة.

كما سيواجه شباب بلوزداد الجزائري، خصمه الوداد المغربي، في قمة ثالثة عربية-عربية، بينما ستكون المواجهة الرابعة بين بيترو أتلتكو الأنغولي وماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي.

وتقام مباريات الذهاب في 15-16 أبريل، والإياب في 22-23  أبريل الجاري.

وسيلتقي في المربع الذهبي الفائز بين الأهلي والرجاء مع الفائز بين وفاق سطيف والترجي، والفائز بين بيترو أتلتكو وصنداونز مع الفائز من مباراة الوداد وشباب بلوزداد.


كما سحبت قرعة الدور ربع النهائي لمسابقة كأس الاتحاد "الكونفدرالية" وأسفرت عن المواجهات التالية:

سيمبا (تانزانيا) -  أورلاندو بايرتس (جنوب إفريقيا)

الاتحاد (ليبيا) – الأهلي طرابلس (ليبيا)

المصري (مصر) -  نهضة بركان (المغرب)

بيراميدز (مصر) - مازيمبي (الكونغو الديمقراطية) 

#ربع نهائي أبطال افريقيا

الأكثر قراءة اليوم

قناة عبرية تزعم: الرئيس عباس أمر نشطاء فتح بمنع التصعيد في الأقصى بأجسادهم (فيديو)

غانتس يهدد غزة..

معروف: طرح 16 ألف دجاجة و 120 طن من الحبش الطازج في الأسواق ..وهذا سعر الكيلو لكل منها

صحيفة : المقاومة في غزة أتمّت استعداداتها لمواجهة جديدة مع الاحتلال

اعتقالات واعتداءات على المقدسيين في باب العامود (صور وفيديو)

غزة: وصول دفعة جديدة من تصاريح العمل في الداخل المحتل

الاتحاد الأوروبي: الموازنة الأوروبية المخصصة للفلسطينيين ستُعتمد خلال أيام

الأخبار الرئيسية

بينيت يتعهد بتعزيز الاستيطان بالضفة الغربية

^kdk

ما حقيقة منع حماس للجهاد من الرد على جريمة اغتيال 3 عناصر من سرايا القدس ؟

qqq

يديعوت: العمليات الفلسطينية الأخيرة طرحت جملة تحديات أمام الاحتلال وهذه أهمها...

^^

هآرتس: هبة الفلسطينيين بالداخل أخطر علينا من إيران وحزب الله

55

صور: وزارة العمل بغزة تسلم الدفعة الثانية من تصاريح العمل في الداخل المحتل

الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم