اعتماد النتائج النهائية للمرحلة الثانية من الانتخابات المحلية

رام الله/سما/

أعلنت لجنة الانتخابات المركزية، اليوم الثلاثاء، اعتماد النتائج الرسمية التي أعلنت يوم 27 آذار كنتائج نهائية للمرحلة الثانية من الانتخابات المحلية، بعد انتهاء مرحلة الطعون لدى محكمة قضايا الانتخابات، والتي لم تؤثر على نتيجة الانتخابات.

وبينت اللجنة، في بيان لها، أنه خلال فترة الطعون، قُدم للمحكمة أربعة طعون على النتائج الأولية للانتخابات التي أعلنتها اللجنة يوم 27 آذار الماضي، وقررت المحكمة رد كافة الطعون المقدمة، وبهذا أصبحت النتائج نهائية ونُشرت من خلال الموقع الإلكتروني للجنة الانتخابات (www.elections.ps)

وأضافت أنها سلمت النتائج النهائية رسميا إلى وزارة الحكم المحلي، متضمنة شهادات الفوز لكافة القوائم والمرشحين الفائزين في الهيئات المحلية التي جرى فيها اقتراع وعددها 50 هيئة محلية.

وكانت اللجنة سلمت سابقا للحكم المحلي شهادات فوز للهيئات المحلية التي فازت فيها قوائم بالتزكية وعددها 23.