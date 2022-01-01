  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

اعتماد النتائج النهائية للمرحلة الثانية من الانتخابات المحلية

الثلاثاء 05 أبريل 2022 05:48 م / بتوقيت القدس +2GMT
اعتماد النتائج النهائية للمرحلة الثانية من الانتخابات المحلية



رام الله/سما/

أعلنت لجنة الانتخابات المركزية، اليوم الثلاثاء، اعتماد النتائج الرسمية التي أعلنت يوم 27 آذار كنتائج نهائية للمرحلة الثانية من الانتخابات المحلية، بعد انتهاء مرحلة الطعون لدى محكمة قضايا الانتخابات، والتي لم تؤثر على نتيجة الانتخابات.

وبينت اللجنة، في بيان لها، أنه خلال فترة الطعون، قُدم للمحكمة أربعة طعون على النتائج الأولية للانتخابات التي أعلنتها اللجنة يوم 27 آذار الماضي، وقررت المحكمة رد كافة الطعون المقدمة، وبهذا أصبحت النتائج نهائية ونُشرت من خلال الموقع الإلكتروني للجنة الانتخابات (www.elections.ps)

وأضافت أنها سلمت النتائج النهائية رسميا إلى وزارة الحكم المحلي، متضمنة شهادات الفوز لكافة القوائم والمرشحين الفائزين في الهيئات المحلية التي جرى فيها اقتراع وعددها 50 هيئة محلية.

وكانت اللجنة سلمت سابقا للحكم المحلي شهادات فوز للهيئات المحلية التي فازت فيها قوائم بالتزكية وعددها 23.

#الانتخابات المحلية

الأكثر قراءة اليوم

قناة عبرية تزعم: الرئيس عباس أمر نشطاء فتح بمنع التصعيد في الأقصى بأجسادهم (فيديو)

صحيفة : المقاومة في غزة أتمّت استعداداتها لمواجهة جديدة مع الاحتلال

اعتقالات واعتداءات على المقدسيين في باب العامود (صور وفيديو)

قرارات جديدة من لجنة العمل الحكومي بغزة لضبط الأسعار ومنع الاحتكار للسلع

الإمارات : الحكم بالإعدام على امرأة عربية من مدينة حيفا

أسعار صرف العملات

هآرتس: تهويد القدس يجري على قدم وساق

الأخبار الرئيسية

الاحتلال يعلن عن تسهيلات محدودة للفلسطينيين "بمناسية شهر رمضان"

FFF

بعد "بني براك".. معاريف: العملية التالية مسألة وقت مهما أحكمنا جدار الفصل

بينيت يتعهد بتعزيز الاستيطان بالضفة الغربية

^kdk

ما حقيقة منع حماس للجهاد من الرد على جريمة اغتيال 3 عناصر من سرايا القدس ؟

qqq

يديعوت: العمليات الفلسطينية الأخيرة طرحت جملة تحديات أمام الاحتلال وهذه أهمها...

الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم