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آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الأربعاء

الثلاثاء 05 أبريل 2022 04:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الأربعاء



غزة/سما/

أعلنت وزارة الداخلية أن السفر عبر معبر رفح يوم غدٍ الأربعاء، سيكون للمتبقي من الحافلة الرابعة، والخامسة، والسادسة من كشف المسافرين رقم (2022/16) .

وبينت الوزارة أن السفل سيشمل كذلك الحافلة الرابعة من كشف الجوازات المصرية رقم (2022/14): ، داعية المسافرين للتواجد في تمام الساعة 7:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر.

وأكدت على ضرورة التزام كل مسافر بموعد سفره وفق الإعلان، والهيئة غير مسؤولة عن حضور أي مسافر في غير موعده، وإحضار بطاقة الهوية مع كل مسافر.

 

وشددت على أهمية تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2022، لدى مديريات الداخلية في المحافظات، وإحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.

#معبر رفح #الية السفر عبر رفح #كشف السفر عبر معبر رفح

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