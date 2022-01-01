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سحب بيض "كيندر" من الأسواق البريطانية

الثلاثاء 05 أبريل 2022 04:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
سحب بيض "كيندر" من الأسواق البريطانية



وكالات/سما/

سحبت مجموعة فيريرو الإيطالية للحلوى بيض الشوكولاتة (كيندر سيربرايز) من المتاجر البريطانية، قبل أسبوعين من حلول عيد القيامة، وذلك بعد تحديد صلة محتملة بعشرات من حالات الإصابة بالسالمونيلا.

وأصيب نحو 63 شخصاً في بريطانيا، معظمهم من الأطفال الصغار،  بالسالمونيلا، في واقعة مرتبطة ببيضة "كيندر سربرايز"، التي تباع منفردة أو في مجموعات، وهي حلوى رائجة تُسوق للأطفال، وتحتوي كل منها على لعبة داخل صدفة من الشوكولاتة.

وقالت فيريرو إن الشوكولاتة المسحوبة صُنعت في بلجيكا، وإن السحب قد يمتد لدول أخرى.


فيما قالت وكالة معايير الغذاء، وفقاً لما نشرته بي بي سي الناطقة بالعربية، إن دفعات من هذه الشوكولاتة-البيض سُحبت من السوق لأنها قد تكون ملوثة، ونصحت الناس بعدم تناول بعض الأنواع، ومنها التي تباع بوزن 20 غراماً، أو العبوة التي تباع وفيها ثلاث بيضات، والتي يتراوح تاريخ انتهاء صلاحية استهلاكها بين 11 يوليو/تموز و7 أكتوبر/تشرين الأول 2022.

والسالمونيلا هي عدوى بكتيرية شائعة قد تصيب الأمعاء والجهاز الهضمي بشكل خاص، وعادة ما تعيش السالمونيلا داخل الأمعاء، ويتخلص منها الجسم عبر إخراج الفضلات، ومن الممكن أن تدخل إلى الجسم عند اتصاله بشكل من الأشكال مع مواد ملوثة بها.

#كيندر

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