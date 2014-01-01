اسرائيل تخفض ضريبة المحروقات وسعر ليتر البنزين يتراجع لـ6.94

القدس المحتلة / سما /

أعلن وزير المالية الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، اليوم الثلاثاء، عن خفض ضريبة المحروقات (البلو) بنصف شيكل بصورة فورية ولمدة ثلاثة أشهر. وسينخفض سعر ليتر البنزين أوكتان 95 بالخدمة الذاتية من 7.44 شيكل حاليا إلى 6.94 شيكل.

وخفض سعر البنزين مشروط بمصادقة لجنة المالية في الكنيست، التي يتوقع أن تصادق على القرار، بعد أن طالب الكثيرون من أعضاء الكنيست بخفض سعره. كما سيتم إجراء تقييم مجددا بعد ثلاثة أشهر حول تمديد التخفيض.

وارتفع سعر البنزين مطلع الشهر الحالي بـ39 أغورة وبلغ 7.44 شيكل، وهو أعلى سعر منذ آب/أغسطس العام 2014.

ويشار إلى أن 51% من سعر البنزين ناجم عن ضريبة المحروقات. وقال ليبرمان، في إحاطة صحافية، إن خفض البلو على البنزين جاء بعد بحث عميق في وزارة المالية. وأضاف أن "سعر البنزين مرتبط بأنشطة المرافق الاقتصادية وبالأسعار في الأسواق العالمية. وأنا أعمل وفق أرباع السنة. وسنبحث الموضوع بعد ربع (سنة) مرة أخرى".

وكانت تقديرات وزارة المالية أن دخل خزينة الدولة في العام الحالي سيبلغ 18.7% مليار شيكل من ريبة المحروقات، وأن ترتفع وفقا لارتفاع أسعار البنزين. وبحسب تقديرات الوزارة، فإن هذا الدخل سيتراجع بـ800 مليون شيكل إثر خفضا البلو.