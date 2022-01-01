10 أسباب لعدم التمكن من التوقف عن السعال وماذا نفعل حيال ذلك

وكالات / سما /

يعد السعال أمرا طبيعيا، بل وصحيا، كونه يساعد الجسم على التخلص من المخاط والبلغم المتراكم، لكنه إذا استمر لفترة طويلة فقد يعني الإصابة بحالة صحية كامنة تتطلب علاجا فوريا.

وتشير التقارير إلى أن نحو 4% إلى 10% من البالغين يعانون من السعال المزمن، وهو سعال يستمر ثمانية أسابيع أو أكثر، أو أربعة أسابيع على الأقل للأطفال.

ولا يتطلب السعال المزمن عناية طبية فورية إلا إذا كان الشخص يعاني من أعراض أخرى مثل الحمى أو ضيق التنفس أو ألم الصدر أو سعال الدم، ما قد يشير إلى حالة طبية أساسية خطيرة.

وعادة ما يختفي السعال المزمن بمجرد معالجة المشكلة الأساسية. لذا، للمساعدة في ذلك، إليك 10 أسباب محتملة للسعال المزمن وكيف يمكنك علاج كل منها:

1. الربو

هو حالة مزمنة حيث يصبح مجرى الهواء ملتهبا وضيقا ويبدأ في إنتاج مخاط إضافي. ويسبب هذا أعراضا مثل الصفير وضيق التنفس وضيق الصدر والسعال.

ومع ذلك، هناك شكل من أشكال الربو يسمى "الربو متغير السعال" حيث يكون العارض الوحيد هو السعال المزمن. ويميل هذا إلى أن يكون أكثر شيوعا بين الأطفال.

كيفية علاجه: لا يمكن علاج الربو المصاحب للسعال بأدوية السعال التي لا تستلزم وصفة طبية. وسيحتاج المريض إلى وصفة طبية لأدوية الربو مثل موسعات الشعب الهوائية، وهي مجموعة من الأدوية التي تخفف أعراض الربو.

2. ما بعد "كوفيد-19"

السعال هو أحد الأعراض الشائعة لـ"كوفيد-19"، وفي بعض الحالات، يستمر بعد العدوى ويصبح مزمنا.

وفي الواقع، السعال المزمن شائع في متلازمة ما بعد كوفيد، المعروفة أيضا باسم "كوفيد طويل الأمد"، وهي مجموعة من الأعراض التي تستمر لأسابيع أو أشهر بعد الإصابة الأولية بـ SARS-CoV-2.

كيفية علاجه: ما زلنا نتعلم المزيد عن متلازمة ما بعد كوفيد وعلاجها، وفي الوقت الحالي، لا تزال إدارة السعال المرتبط بـ"كوفيد-19" غير واضحة.

تناول المشروبات الساخنة التي قد تدفئ مجرى الهواء وتساعد في تفتيت أي مخاط في الحلق. بالإضافة إلى شرب الماء طوال اليوم، والذي سيحافظ أيضا على رطوبة الحلق، ما يجعلك تشعر براحة أكبر.

3. متلازمة السعال الهوائي العلوي (UACS)

تُعد متلازمة سعال مجرى الهواء العلوي (UACS) أحد الأسباب الأكثر شيوعا للسعال المزمن. وتحدث الحالة عندما ينتج الأنفك أو الجيوب الأنفية مخاطا زائدا، فيمكن أن ينزلق عائدا إلى خلف الأنفك وأسفل الحلق ويحفز مستقبلات السعال (التي تتواجد في القصبة الهوائية، والمسالك الهوائية، والبلعوم، والقنوات السمعية، والحجاب الحاجز، والمعدة).

كيفية علاجه: علاج هذا السعال يتطلب إدارة احتقان الجيوب الأنفية. وقد يؤدي استخدام رذاذ الستيرويد الأنفي مع فلوتيكاسون أو تريامسينولون دون وصفة طبية إلى تقليل التورم والالتهاب والمخاط في الجيوب الأنفية. وإذا استمر الاحتقان، فقد تكون هناك حاجة إلى بخاخات الأنف التي تصرف بوصفة طبية مثل إبراتروبيوم أو أزيلاستين.

وإذا كانت الحساسية تساهم في احتقان الجيوب الأنفية، فقلل من تعرضك لمسببات الحساسية مثل حبوب اللقاح أو وبر الحيوانات الأليفة.

4. مرض الانسداد الرئوي المزمن (COPD)

هو مجموعة من أمراض الرئة، بما في ذلك انتفاخ الرئة والتهاب الشعب الهوائية المزمن، حيث يتم إعاقة تدفق الهواء من الرئتين، ما يجعل التنفس أكثر صعوبة.

كما أنه يتسبب في إفراز الرئتين للمخاط الزائد، ما قد يؤدي إلى تكرار السعال، بالإضافة إلى أعراض أخرى مثل ضيق الصدر والصفير عند التنفس.

كيفية علاجه: علاج السعال هو حقا علاج لمرض الانسداد الرئوي المزمن الكامن والمركز حول استخدام أجهزة الاستنشاق المناسبة للمريض. وقد لا يتخلص هذا تماما من السعال، ولكن من المحتمل أن يوفر بعض السيطرة.

ويعتمد علاج مرض الانسداد الرئوي المزمن على شدة الحالة. إذا كانت لديك حالة خفيفة، فقد يُطلب منك الإقلاع عن التدخين أو تناول الأدوية مثل موسعات الشعب الهوائية أو الكورتيكوستيرويدات. وقد تتطلب الحالات الشديدة العلاج بالأكسجين أو الجراحة. ومع ذلك، هناك حاجة إلى مزيد من الدراسات لتحديد مدى استجابة السعال لعلاج مرض الانسداد الرئوي المزمن.

5. الأدوية

السعال المزمن الناجم عن الأدوية نادر الحدوث وقد يكون مرتبطا بفرط نشاط الشعب الهوائية، أو عندما تصبح الممرات الهوائية أكثر حساسية لمجموعة متنوعة من العوامل التي قد تضيق المسالك الهوائية.

والأدوية التي تُستخدم عادة لعلاج ارتفاع ضغط الدم وفشل القلب، مثل مثبطات الإنزيم المحول للأنجيوتنسين (ACEI)، قد تسبب السعال المزمن.

طريقة العلاج: الطريقة الوحيدة للتخلص من السعال الناجم عن الأدوية هي التحول إلى نوع آخر من الأدوية لا يسبب السعال.

وإذا كان السعال ناتجا عن الدواء، فيجب أن يختفي في غضون أسبوع إلى أربعة أسابيع.

6. مرض الارتجاع المعدي المريئي

هو شكل أكثر شدة من الارتجاع الحمضي حيث ينتقل حمض المعدة إلى المريء، ما قد يهيج بطانة المريء ويؤدي إلى السعال المزمن.

كيفية علاجه: غالبا ما تكون تعديلات نمط الحياة هي الخط الأول لعلاج ارتجاع المريء. ويجب تجنب تناول الأطعمة الدهنية والشوكولاتة والنعناع، التي قد تؤدي إلى ارتداد الحمض. وتأكد أيضا من رفع رأسك أثناء النوم حتى لا تتدفق محتويات معدتك للخلف.

وإذا لم تنجح تعديلات نمط الحياة، فإن مضادات الحموضة التي تحيد حمض المعدة أو مثبطات مضخة البروتون التي تقلل من كمية حمض المعدة قد تقلل بشكل كبير، إن لم تحل تماما، السعال.

7. التهاب الشعب الهوائية المزمن والحمض

هو نوع من مرض الانسداد الرئوي المزمن يشير على وجه التحديد إلى التهاب وتهيج المسالك الهوائية، والذي قد يكون ناتجا عن استنشاق المهيجات مثل تلوث الهواء أو دخان التبغ. ويتم تشخيصه عندما ينتج شخص ما مخاطا زائدا بانتظام لمدة ثلاثة أشهر متواصلة على الأقل من العام لمدة عامين أو أكثر على التوالي.

وقد يؤدي التهاب الشعب الهوائية إلى سعال مزمن. تشمل الأعراض الأخرى لالتهاب الشعب الهوائية المزمن ضيق الصدر والصفير عند التنفس.

والتهاب الشعب الهوائية اليوزيني سبب شائع للسعال المزمن. يحدث عندما يكون هناك زيادة في وجود الحمضات - نوع من خلايا الدم البيضاء - في المخاط الذي تنتجه الرئتان.

كيفية علاجه: التهاب الشعب الهوائية المزمن غير قابل للشفاء، ولكن يمكن تقليل أعراضه عن طريق الإقلاع عن التدخين وتجنب المهيجات وتناول موسعات الشعب الهوائية المستنشقة أو الأدوية الأخرى التي تقلل التهاب مجرى الهواء.

ويمكن علاج السعال المزمن الناجم عن التهاب الشعب الهوائية اليوزيني باستخدام الكورتيكوستيرويدات المستنشقة مثل بوديزونيد. وقد يحسن الالتهاب في نحو شهرين.

8. توسع القصبات

هو حالة مزمنة في الرئة حيث تتمدد المسالك الهوائية وتفقد القدرة على إزالة المخاط. ويمكن أن يؤدي الالتهاب والمخاط المتراكم في الشعب الهوائية إلى سعال مزمن.

ويعد توسع القصبات أكثر شيوعا لدى الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 75 عاما. وتشمل الأعراض الأخرى الأزيز وضيق الصدر والسعال المصحوب بالمخاط و/ أو الدم وفقدان الوزن.

كيفية علاجه: العلاجات المحتملة لهذا السعال تشمل guaifenesin الذي يساعد على ترقيق المخاط في الشعب الهوائية.

وتناول ألبوتيرول أو محلول ملحي عادي عبر آلة البخاخات، متبوعا باستخدام أجهزة ضغط الزفير الإيجابي (PEP)، قد يعالج السعال المرتبط بتوسع القصبات من خلال المساعدة في طرد المخاط.

9. التهابات أخرى

تعد العدوى الفيروسية والبكتيرية مثل التهاب الشعب الهوائية والالتهاب الرئوي من الأسباب الشائعة للسعال. وعندما يتم علاج الالتهابات البكتيرية بشكل كاف، فإن السعال المصاحب لها عادة ما يتحلل".

طريقة العلاج: يمكن وصف المضادات الحيوية إذا كان السعال المزمن ناتجا عن عدوى بكتيرية.

والسعال المرتبط بالعدوى الفيروسية، مثل نزلات البرد أو الإنفلونزا غالبا ما يتحلل عندما يتم إزالة العدوى من الجسم. وغالبا ما يختفي تلقائيا بعد بضعة أيام.

وقد يحدث سعال ما بعد العدوى، سعال يستمر لأكثر من ثلاثة أسابيع بعد التعافي من عدوى فيروسية، إذا زادت حساسية مستقبلات السعال في الجسم وكانت المجاري الهوائية شديدة الاستجابة بشكل مؤقت. إنه محدود ذاتيا، ما يعني أنه عادة ما يتم حله من تلقاء نفسه بمرور الوقت.

10. السرطان

سرطانات الرئة وأشكال السرطان الأخرى التي تنتشر في الرئتين يمكن أن تسبب السعال إذا كانت تهيج مستقبلات السعال في الجسم.

وتشمل السرطانات الأخرى التي قد تنتشر إلى الرئتين وتسبب السعال المستمر:

- سرطان الثدي

- سرطانات الجهاز الهضمي

- سرطان الكلى

- سرطان البروستات

- سرطان الغدة الدرقية

- سرطانات الرأس والرقبة

- سرطان الجلد الخبيث

كيفية علاجه: علاج السعال المرتبط بالسرطان يعتمد على السرطان الأساسي، لكن مثبطات السعال وتقنيات تطهير مجرى الهواء قد توفر بعض الراحة.