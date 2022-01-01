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مجموعة الأيادي المفتوحة : الموساد حاول قبل عدة ايام اغتيال رئيس كازاخستان

الثلاثاء 05 أبريل 2022 02:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
مجموعة الأيادي المفتوحة : الموساد حاول قبل عدة ايام اغتيال رئيس كازاخستان



القدس المحتلة / سما /

كشفت مجموعة قراصنة تطلق على نفسها "الأيادي المفتوحة"، تعتقد تل أبيب أنها تنتمي لعناصر إيرانية، اليوم الثلاثاء، أن الموساد حاول اغتيال الرئيس الكازاخستاني قاسم جومارت توكايف وأنها ستنشر "فيلمًا وثائقيًا خاصًا عن الوجود الإسرائيلي المدمر في كازاخستان".

 
وحسب موقع القناة 14 العبرية، فإن هذه المجموعة هي نفسها التي نشرت الشهر الماضي تفاصيل شخصية عن رئيس الموساد ديدي بارنيا، بعد اختراق جهاز الكمبيوتر الشخصي الخاص به باستخدام الهاتف الخلوي لزوجته. 
 
وقبل يومين، أفاد المكتب الصحفي للجنة الأمن الوطني بكازاخستان باعتقال عميل أجنبي كان يخطط لتنفيذ هجوم على الرئيس الكازاخستاني، قاسم جومارت توكايف.
 
وجاء في بيان صدر عن المكتب، اعتقلت الاستخبارات الكازاخستانية في مدينة نورسلطان عميل استخبارات أجنبي، وهو مواطن من جمهورية "أ"، كان يخطط لمحاولة اغتيال رئيس كازاخستان.
 
وأضاف البيان أن المحتجز يشتبه به أيضا بإعداد محاولة اغتيال لعدد من المسوؤلين الكازاخستانيين الآخرين.

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