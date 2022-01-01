بالأسماء اختيار 12 لاعباً .. معسكر تدريبي لمنتخب كرة القدم الشاطئية

غزة / سما /

أعلن عماد هاشم المدير الفني لمنتخب كرة القدم الشاطئية عن عن إقامة معسكر تدريبي داخلي الأسبوع القادم، على ملعب نماء شرق مدينة غزة، استعداداً للمشاركة في بطولة غرب اسيا التي تستضيفها المملكة العربية السعودية منتصف مايو القادم.

وقال هاشم، أن المنتخب سيخوض 4 تدريبات أسبوعياً، بحيث تتنوع التدريبات منها من سيكون تحت الأضواء الكاشفة، ومنها في أوقات النهار.

وسيركز هاشم على الجوانب التكتيكية، بحكم وجود عناصر جديدة في صفوف المنتخب، وابتعاد معظم اللاعبين السابقين عن ممارسة اللعبة لفترة طويلة امتدت لعامين، مع الإبقاء على الجانب البدني كونها تحتاج للياقة بدنية عالية.

وستشهد الفترة القادمة تركيز الجهاز الفني على إيصال لاعبي المنتخب لجاهزية كاملة قبل السفر للسعودية، علماً أن الجهاز الفني يضم إلى جانب هاشم الكابتن سامي سالم مدرباً مساعداً، وطلعت النمس مدرباً لحراس المرمى، وباسل عوكل مديراً إدارياً.

وذكرت مصادر مقربة أن الجهاز الفني سلّم الاتحاد قائمة المنتخب التي تحتوي على 12 لاعباً، لاعتمادها بشكل نهائي والبدء بالإجراءات الرسمية للسفر وهي القائمة التي اقتصرت على حضور التدريبات واستبعاد بقية اللاعبين.

وضمت قائمة المنتخب اللاعبين: أحمد عفانة، فادي جابر، محمد السدودي، مؤمن البواب، ميسرة البواب، محمود النيرب، محمد أبو ريالة، علاء عطية، فادي العراوي، محمد حسان، ناجي النحال، حازم شكشك.