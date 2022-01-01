راغب علامة بعد إفلاس لبنان: سرقوه نهبوه اغتصبوه ودمّروه.. شاهد

وكالات / سما /

علق الفنان راغب علامة علي إعلان إفلاس لبنان ، وغرد من خلال حسابه الشخصي تويتر :" لبنان ليس مفلساً ! لبنان مسروووووووووق. أهل الحكم وجماعاتهم واسيادهم سرقوه نهبوه اغتصبوه ودمّروه ".

‏وتابع :" لو المجتمع لم يكن متفقًا معهم لم يكن ليستطيعوا فعل ذلك بالشعب اللبناني ".

‏وأضاف:" لو القوى العظمى أرادت إعادة الأموال المنهوبة ومحاسبة السارقين، عندها يستطيع لبنان ان ينهض من هذه الكارثة ".

وأعلن سعادة الشامي، نائب رئيس الحكومة اللبنانية، إفلاس لبنان ومصرف لبنان المركزي، مؤكدا على توزيع الخسائر على الدولة ومصرف لبنان والمصارف والمودعين.

وقال الشامي في حوار لقناة الجديد اللبنانية: "هناك حقيقة لا يمكن تجاهلها ولا يمكن أن نعيش في حالة إنكار ولا يمكن أن نفتح السحوبات (المصرفية) لكل الناس وأنا أتمنى ذلك لو كنا في حالة طبيعية".

وأضاف: " لا يوجد قيود بالمطلق على التحويلات والسحوبات المصرفية الداخلية من مصرف إلى مصرف في قانون الكابيتال كونترول".