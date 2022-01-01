أزمات إعلانات ومسلسلات رمضان - تفاصيل

وكالات / سما /

بعد وقف عرض الحلقة الأولى من مسلسل "دنيا تانية" للنجمة ليلى علوي، استمرت أزمات مسلسلات وإعلانات المارثون الرمضاني 2022، ونرصد في السطور التالية التفاصيل الكاملة لازمات إعلانات ومسلسلات رمضان.

مسلسل دنيا تانية

في قرار مفاجئ، قرر المجلس الأعلى للإعلام وقف الحلقة الأولى من مسلسل “دنيا تانية” لعدم حصولها على تصريح من الرقابة على المصنفات الفنية.

وأكد المجلس في بيان رسمي، أن الحلقة الأولى من مسلسل دنيا تانية تم إذاعتها بالتحايل من قبل القناة العارضة، مؤكدا ضرورة إذاعة الحلقة الحاصلة على التصريح والمحذوف منها مشاهد تتعلق بزنا المحارم.

تم وقف الحلقة الأولى من مسلسل دنيا تانية بناء على شكوى عاجلة مقدمة من الدكتور خالد عبد الجليل رئيس الرقابة على المصنفات الفنية، الذي أكد أن الحلقة الأولى تم مراقبتها بالفعل، ولكن قناة النهار تحايلت وأذاعت الحلقة التي تتضمن المشاهد المحذوفة.

وأكد المجلس التنبيه على جميع القنوات الحاصلة على حق العرض، بعدم إذاعة أي مصنف غير حاصل على ترخيص بالعرض.

مسلسل توبة

دشن رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حملة ضد مسلسل "توبة" وطالبوا بوقف عرضه مؤكدين أنه يسيء لمدينة بورسعيد وأهلها.

هاجم المغردون المسلسل قائلين "المسلسل ده لا يمثل بورسعيد إحنا أول محافظة بدون عشوائيات.. ومعندناش تكاتك والبنات هنا مش بتلبس الأرطه علي راسها وهي خارجة. وقبة مبني هيئة قناة السويس مش في وسط البلد كفايه عك بقي عن بورسعيد.

مسلسل انحراف

تقدم نائب مصري بطلب منع عرض مسلسل "انحراف" للفنانة روجينا لأنه يرى إنه يروج للعنف بين أفراد المجتمع.

وتقدم بمذكرة عاجلة لرئيس المجلس، يطالب فيه باتخاذ إجراءات ضد مسلسل "انحراف"؛ وذلك لاحتواء العمل الرمضاني على مشاهد عنف، وصلت إلى القتل في مشهد قتل حور -روجينا-، لرجل الأعمال طلعت الدقاق الذي يجسد شخصيته النجم محمد لطفي.

مسلسل شغل عالي

استجاب المجلس الأعلى للإعلام، للشكوى المقدمة من الإعلامية دينا عبد الكريم مقدمة برنامج "شغل عالي" الذي يعرض عبر قناة cbc، والتي تطالب فيها بتغيير اسم مسلسل "شغل عالي" من بطولة الفنانة شيرين رضا والفنانة فيفي عبده بسبب حقوق الملكية الفكرية للبرنامج الذي يحمل نفس الاسم.

كما نوهت قناة النهار وقامت بتغيير اسم المسلسل إلى الاسم الجديد بعدها وكشفت عن موعد العرض.

وتم تغيير اسم مسلسل "شغل عالي" إلى "شغل في العالي" في سابقة هي الأولى من نوعها، حيث يرى المجلس الأعلى للإعلام أن استخدام اسم البرنامج لصالح مسلسل هو بمثابة اعتداء على حقوق الملكية الفكرية.. ولم يسبق أن تم تغيير اسم مسلسل من أجل برنامج أو عمل آخر يحمل نفس الاسم.

إعلان دايس

قررت هيئة المكتب بـ المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وقف عرض إعلان دايس وذلك بعد رصد عدد من المخالفات شابت إعلان دايس هذا العام حيث خالف الإعلان عددا من المعايير التي حددها المجلس للإعلانات والبرامج وإعلانها ضمن الأكواد كما أن الإعلان أثار استياء الجمهور وخاصة نقابة الأطباء وذلك لما تتضمنه من محتوي يتعارض مع آداب واخلاقيات المجتمع المصري.

وقال المجلس إنه يتعارض مع الآداب العامة والذوق العام وتبين لهيئة المكتب من خلال رصد الإعلان مخالفة كود الأخلاق الذي نص على عدم التحقير من الأشخاص ومخالفة كود الأعمال الدرامية والإعلانية خاصة بند رقم (4) الذي ينص على عدم اللجوء إلى الألفاظ البذيئة وفحش القول والحوارات المتدنية والسوقية والمادة (16) من لائحة الجزاءات والتي تنص على أن استخدام الفاظ تؤذي مشاعر الجمهور مخالفة تقتضي توقيع الجزاء علي المخالف.

ميريام فارس

أثارت المطربة مريام فارس جدلا واسعا خلال الساعات الماضية بسبب أدائها لرقصة جريئة، ضمن إعلان قدمته لإحدى شركات الاستثمار العقاري الشهيرة.

وتعرض الإعلان لهجوم واسع من رواد مواقع التواصل الاجتماعي واضطرت الشركة المعلنة لحذف مشهد الرقص من الإعلان، بسبب الهجوم عليه، واستمر عرض الإعلان بدون المشهد المثير للجدل.