أبرز النصائح للتخلص من الأرق

وكالات / سما /

أصبح الحرمان من النوم منتشرًا بشكل متزايد، ويرجع ذلك إلى العمل بنظام الورديات والأجهزة الإلكترونية وزيادة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

تم ربط قلة النوم بزيادة مخاطرالإصابة بالعديد من الحالات الطبية، بما في ذلك السمنة وأمراض القلب التاجية والسكري، وكشفت دراسة جديدة أجرتها Mayo Clinic أن قلة النوم الكافي تؤدي إلى زيادة الدهون غير الصحية في منطقة البطن.

ووجدت الدراسة ، التي نُشرت في مجلة الكلية الأمريكية لأمراض القلب ، أن قلة النوم الكافي أدت إلى زيادة بنسبة 9 % في إجمالي مساحة الدهون في البطن وزيادة بنسبة 11 % في الدهون الحشوية في البطن ، مقارنة بالنوم الضبط.

ترتبط الدهون الحشوية ارتباطًا وثيقًا بأمراض القلب والأيض، شرح العلاقة بين قلة النوم ودهون البطن، ولاحظ الباحثون أن "الناس يميلون إلى تناول المزيد من الطعام خلال ساعات الاستيقاظ الطويلة دون زيادة النشاط البدني." لسوء الحظ ، فإن النوم اللاحق لا يساعد في عكس تراكم الدهون الحشوية ، على الأقل على المدى القصير ، كما ذكر المؤلفون. هل تواجه صعوبة في النوم أو الاستمرار في النوم ليلاً؟ فيما يلي بعض النصائح

احتفظ بجدول منتظم للنوم والاستيقاظ

يحتاج البالغون إلى حوالي 7 إلى 8 ساعات من النوم يوميًا، ضع روتينًا منتظمًا للنوم والاستيقاظ. تجنب الإفراط في النوم ، والنوم لفترة أطول مما هو ضروري ، لأنه سيؤثر على أنماط نومك ، ويصعب عليك النوم في الليل.

قلل من مصادر التشتيت في غرفة نومك

تجنب المهام المتعلقة بالعمل أو مشاهدة التلفزيون أو استخدام الأجهزة اللوحية أو الكمبيوتر في غرفة نومك. قطع وقت الخروج عن الشاشة قبل النوم بساعة.

لا تذهب للنوم وأنت جائع ولكن تجنب الإفراط في الأكل

لا تفوت عشاءك أبدًا ، لأن آلام الجوع يمكن أن توقظك في منتصف الليل. لكن اجعله خفيفًا وتجنب الإفراط في تناول الطعام لأنه قد يزيد من صعوبة النوم والاستمرار في النوم.

التمارين المنتظمة

أظهرت الدراسات أن التمارين الرياضية تحسن نوعية النوم أو مدته. لكن تجنب التمارين الشاقة في غضون ساعة واحدة من وقت النوم لأنه من المحتمل أن تواجه مشكلة في النوم إذا ظلت درجة حرارة جسمك مرتفعة.