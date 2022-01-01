بالصور : الكشف عن مخزن أسلحة تحت الأرض بالنقب وإعتقال سيدة

القدس المحتلة / سما /

زعمت الشرطة الإسرائيلية، ضبطها مخزون من مئات الأسلحة الكبيرة في بلدة اللقية البدوية مخزنة في عمق الأرض على ما ذكره موقع "واللا" العبري.



وبحسب بيان الشرطة الإسرائيلية: فإن "ضبط مخزون الأسلحة سيترك أثره على البلدة والبلدات المجاورة".



وأفيد أنه تم اعتقال زوجة تاجر سلاح محلي اتضح أنها صاحبة المحل وتبلغ من العمر 45 عامًا للتحقيق معها.



وفي وقت سابق، قالت الجيش الإسرائيلي إنه أحبط أكبر عملية تهريب للأسلحة في التاريخ عبر الحدود اللبنانية" واعتقلت ثلاثة من سكان قرية طوبا زنغرية بعد العثور بحوزتهم على 61 قطعة سلاح من بينها 58 مسدس وثلاثة بنادق ام 16.