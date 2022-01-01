  1. الرئيسية
  2. فلسطين 48

بالصور : الكشف عن مخزن أسلحة تحت الأرض بالنقب وإعتقال سيدة

الثلاثاء 05 أبريل 2022 01:49 م / بتوقيت القدس +2GMT
بالصور : الكشف عن مخزن أسلحة تحت الأرض بالنقب وإعتقال سيدة



القدس المحتلة / سما /

زعمت الشرطة الإسرائيلية، ضبطها مخزون من مئات الأسلحة الكبيرة في بلدة اللقية البدوية مخزنة في عمق الأرض على ما ذكره موقع "واللا" العبري. 

 
وبحسب بيان الشرطة الإسرائيلية: فإن "ضبط مخزون الأسلحة سيترك أثره على البلدة والبلدات المجاورة". 
 
وأفيد أنه تم اعتقال زوجة تاجر سلاح محلي اتضح أنها صاحبة المحل وتبلغ من العمر 45 عامًا للتحقيق معها.
 
وفي وقت سابق، قالت الجيش الإسرائيلي إنه أحبط أكبر عملية تهريب للأسلحة في التاريخ عبر الحدود اللبنانية" واعتقلت ثلاثة من سكان قرية طوبا زنغرية بعد العثور بحوزتهم على 61 قطعة سلاح من بينها 58 مسدس وثلاثة بنادق ام 16.

1
2
3
5
4

الأكثر قراءة اليوم

غانتس يهدد غزة..

يديعوت: السلطة الفلسطينية أرسلت رسالة سرية إلى تل أبيب مؤخراً

معروف: طرح 16 ألف دجاجة و 120 طن من الحبش الطازج في الأسواق ..وهذا سعر الكيلو لكل منها

تقدير إسرائيلي يستبعد المعارك البرية خوفا من هذا السبب..

بـ"علامة مهينة".. روسيا تطلق سراح أسيرات أوكرانيات

اعتقالات واعتداءات على المقدسيين في باب العامود (صور وفيديو)

غزة: وصول دفعة جديدة من تصاريح العمل في الداخل المحتل

الأخبار الرئيسية

سلطة النقد توضح الخصم من دفعات الموظفين بعد صرف الرواتب وجزء من المستحقات

قرارات جديدة من لجنة العمل الحكومي بغزة لضبط الأسعار ومنع الاحتكار للسلع

جيش الاحتلال يحدث خططه في المدن العربية و"المختلطة" خلال الحرب المقبلة على غزة

مقابل هذه الوعود.. صحيفة تكشف عن طلب إسرائيلي جديد من فصائل المقاومة بغزة

صحيفة : المقاومة في غزة أتمّت استعداداتها لمواجهة جديدة مع الاحتلال

الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم