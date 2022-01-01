آبل تصدر تحذيرا لمستخدمي "آيفون" و"آيباد"

وكالات / سما /

حثت آبل مستخدمي "آيفون" و"آيباد" على تحديث أجهزتهم إلى أحدث إصدار من iOS وiPadOS.

ويعمل هذا على إصلاح عيب الصفر في الهاتف الذكي والأجهزة اللوحية الشهيرة، مع زيادة عمر البطارية لأولئك الذين أصيبوا بخيبة أمل من طول عمر البطارية بعد التحديث الأخير.

ولا يقوم الإصدار الجديد من نظام تشغيل الأجهزة المحمولة الشهير، iOS 15.4.1، بإصلاح المشكلات المتعلقة بعمر البطارية الضعيف فحسب، بل إنه يقضي أيضا على ثغرة يوم الصفر. وبالنسبة لأولئك الذين لا يعرفون، فإن ثغرة "يوم الصفر" هي أسوأ نوع من الثغرات الأمنية لأنها تعني أنها معروفة بالفعل للمحتالين، ويتم استخدامها من قبلهم لخداع المستخدمين.

ويجب عليك التوجه إلى تطبيق الإعدادات على جهاز "آيفون" أو "آيباد"، ثم الانتقال إلى عام> تحديث البرنامج لتنزيل أحدث إصدار من نظام التشغيل وتثبيته.

ووفقا لشركة "آبل"، اكتشفت الثغرة الأمنية بواسطة "باحث مجهول". ووصفت آبل الخلل في الملاحظات التي رافقت تحديث البرنامج، قائلة "قد يكون أحد التطبيقات قادرا على تنفيذ تعليمات برمجية عشوائية. "آبل"على علم بتقرير يفيد بأن هذه المشكلة ربما تم استغلالها بشكل نشط". ومن المحتمل أن تظهر المزيد من التفاصيل بعد أن تتأكد آبل من أن معظم مستخدمي "آيفون" و"آيباد" قاموا بالتحديث وحمايتهم من الهجوم السيبراني.

وتقول Apple إن iOS 15.4.1 سيعمل على إصلاح مشكلة تسببت في نفاد عمر البطارية بشكل أسرع مما كان متوقعا. وبعد التحديث إلى iOS 15.4، الذي أصدر قبل بضعة أسابيع والذي قدم القدرة على استخدام التعرف على الوجه Face ID أثناء ارتداء غطاء أو قناع للوجه، اشتكى بعض مستخدمي "آيفون" و"آيباد" من نفاد عمر بطاريتهم بشكل أسرع من ذي قبل.

ومع وصول نظام التشغيل iOS 15.4.1، تقول آبل إنه يجب إصلاح هذه المشكلة تماما. ويتضمن التحديث إصلاحات الأخطاء التالية لجهاز "آيفون" الخاص بك: قد تنفد البطارية بشكل أسرع من المتوقع بعد التحديث إلى iOS 15.4، كما تدعي شركة آبل في ملاحظات الإصدار.

ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن استنزاف البطارية قد يظل مشكلة في الأيام القليلة الأولى بعد تحديث جهاز "آيفون" أو "آيباد" إلى أحدث إصدار من نظام التشغيل. وبعد إجراء تحديث جوهري، سيقوم جهاز "آيفون" الخاص بك بتحليل مكتبة الصور لإنشاء ألبومات صور منظمة AI. وقد تقوم التطبيقات أيضا بتحديث مكتبات الرموز الخاصة بها وإعادة بنائها.