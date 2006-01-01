روني ينتقم من رونالدو على طريقته الخاصة

وكالات / سما /

يبدو أن واين روني أسطورة مانشستر يونايتد وهدافه التاريخي قرر الانتقام من زميله السابق في "مسرح الأحلام"، كريستيانو رونالدو بعد "16 عاما".



وكان رونالدو قد تسبب في طرد روني في ربع نهائي كأس العالم 2006, أثناء لقاء إنجلترا والبرتغال، بعدما طالب حكم اللقاء بطرد زميله في مانشستر يونايتد وقتها.



وأدلى روني بتصريحات نارية ضد رونالدو، ربطها البعض بواقعة 2006، إذ طالب إدارة مانشستر يونايتد بالاستغناء عنه نظرا للمستوى الذي يقدمه في الموسم الحالي.



وقال روني في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس" البريطانية, إن رحيل رونالدو سيكون أفضل لمانشستر يونايتد لأنه لم يعد يؤدي مثلما كان يفعل في العشرينيات من عمره.



وعن رأيه في عودة رونالدو إلى "أولد ترافورد", أوضح: "سأقول لا، لقد سجل أهدافا مهمة في المراحل الأولى من دوري أبطال أوروبا، وسجل هاتريك في مرمى توتنهام هوتسبير".



وأردف: "ولكن لو نظرت لمستقبل النادي، فيجب الاعتماد على الصغار، اللاعبون المتعطشون للقيام بأفضل ما لديهم لرفع اسم مانشستر يونايتد على مدار العامين أو الثلاثة المقبلين".



وشدد روني على أن "رونالدو بكل وضوح ليس نفس اللاعب الذي كان عليه وهو في العشرينيات من عمره، هذه هي كرة القدم، هو يهدد المرمى، ولكن أغلب وقت المباريات نحن بحاجة للمزيد، للصغار للاعبين الجائعين".



يشار إلى أن رونالدو عاد لمانشستر يونايتد في صيف 2021 بعد "12 عاما" من رحيله إلى ريال مدريد ثم بعدها يوفنتوس، لينجح في تسجيل 18 هدفا وصناعة 3 في 33 مباراة بكافة المسابقات هذا الموسم.