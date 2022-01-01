فيديو.. (3) انتصارات في اليوم الثاني للبطولة الرمضانية لأندية غزة

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حققت أندية خدمات الشاطئ والمجمع الإسلامي وشباب الزوايدة الفوز على غزة الرياضي واتحاد بيت حانون وشباب رفح توالياً ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات للبطولة الرمضانية لأندية غزة التي تحمل اسم الشهيد الراحل "أحمد ياسين" التي ينظمها المجلس الأعلى للشباب والرياضة، بإشراف اتحاد كرة القدم

غزة الرياضي (3×4) خدمات الشاطئ

وعلى ملعب فلسطين وضمن المجموعة الأولى "غزة والشمال"، تفوق الشاطئ على غزة الرياضي بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، سجل للشاطئ محمد ماضي وسليمان العبيد وبلال النجار ومحمد أبو عيسى، بينما أحرز للرياضي توفيق البيك (1) وأكرم اشتيوي (2) من ركلتي جزاء.

اتحاد بيت حانون (2×5) المجمع الإسلامي

وعلى ملعب بيت حانون وضمن المجموعة الرابعة، حقق المجمع الإسلامي الفوز على بيت حانون الرياضي بخمسة أهداف مقابل هدفين، سجل للمجمع محمود بارود وسامح عويضة وأسامة عويضة ومحمد الدلو "هدفين"، وأحرز لبيت حانون ناجي بكر ومحمود عارضة.

شباب رفح (0×1) شباب الزوايدة

وعلى استاد خان يونس وضمن المجموعة الثالثة " الوسطى والجنوب" تلقى شباب رفح خسارة أمام شباب الزوايدة بهدف نظيف في المباراة التي قدم الفريقان فيها عرضاً جيداً حيث حرصا على تجربة العديد من اللاعبين الصاعدين والبدلاء ومر الشوط الأول سلبياً.

وفي الشوط الثاني دفع كل مدرب بأصحاب الخبرات لاسيما في شباب رفح عبد الرحمن الحميدي وأحمد الشاعر وجمعة الهمص وليد أبو دان ومن جانب الزوايدة خالد السيد ومحمد أبو غواش ونجح شباب الزوايدة بخطف هدف الفوز عبر لاعبه محمد حسونة في شباك حارس شباب رفح محمد قشطة في الدقيقة 72.