  1. الرئيسية
  2. رياضة محلية

فيديو.. (3) انتصارات في اليوم الثاني للبطولة الرمضانية لأندية غزة

الثلاثاء 05 أبريل 2022 12:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو.. (3) انتصارات في اليوم الثاني للبطولة الرمضانية لأندية غزة



غزة / سما /

حققت أندية خدمات الشاطئ والمجمع الإسلامي وشباب الزوايدة الفوز على غزة الرياضي واتحاد بيت حانون وشباب رفح توالياً ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات للبطولة الرمضانية لأندية غزة التي تحمل اسم الشهيد الراحل "أحمد ياسين" التي ينظمها المجلس الأعلى للشباب والرياضة، بإشراف اتحاد كرة القدم 

غزة الرياضي (3×4) خدمات الشاطئ

وعلى ملعب فلسطين وضمن المجموعة الأولى "غزة والشمال"، تفوق الشاطئ على غزة الرياضي بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، سجل للشاطئ محمد ماضي وسليمان العبيد وبلال النجار ومحمد أبو عيسى، بينما أحرز للرياضي توفيق البيك (1) وأكرم اشتيوي (2) من ركلتي جزاء.

اتحاد بيت حانون (2×5) المجمع الإسلامي

وعلى ملعب بيت حانون وضمن المجموعة الرابعة، حقق المجمع الإسلامي الفوز على بيت حانون الرياضي بخمسة أهداف مقابل هدفين، سجل للمجمع محمود بارود وسامح عويضة وأسامة عويضة ومحمد الدلو "هدفين"، وأحرز لبيت حانون ناجي بكر ومحمود عارضة.

شباب رفح (0×1) شباب الزوايدة

وعلى استاد خان يونس وضمن المجموعة الثالثة " الوسطى والجنوب" تلقى شباب رفح خسارة أمام شباب الزوايدة بهدف نظيف في المباراة التي قدم الفريقان فيها عرضاً جيداً حيث حرصا على تجربة العديد من اللاعبين الصاعدين والبدلاء ومر الشوط الأول سلبياً.

وفي الشوط الثاني دفع كل مدرب بأصحاب الخبرات لاسيما في شباب رفح عبد الرحمن الحميدي وأحمد الشاعر وجمعة الهمص وليد أبو دان ومن جانب الزوايدة خالد السيد ومحمد أبو غواش ونجح شباب الزوايدة بخطف هدف الفوز عبر لاعبه محمد حسونة في شباك حارس شباب رفح محمد قشطة في الدقيقة 72.

#البطولة الرمضانية

الأكثر قراءة اليوم

غانتس يهدد غزة..

يديعوت: السلطة الفلسطينية أرسلت رسالة سرية إلى تل أبيب مؤخراً

معروف: طرح 16 ألف دجاجة و 120 طن من الحبش الطازج في الأسواق ..وهذا سعر الكيلو لكل منها

المالية تعلن موعد صرف رواتب موظفي السلطة في غزة والضفة ونسبتها..

تقدير إسرائيلي يستبعد المعارك البرية خوفا من هذا السبب..

بـ"علامة مهينة".. روسيا تطلق سراح أسيرات أوكرانيات

اعتقالات واعتداءات على المقدسيين في باب العامود (صور وفيديو)

الأخبار الرئيسية

قرارات جديدة من لجنة العمل الحكومي بغزة لضبط الأسعار ومنع الاحتكار للسلع

جيش الاحتلال يحدث خططه في المدن العربية و"المختلطة" خلال الحرب المقبلة على غزة

يوم الطفل الفلسطيني

"الإحصاء" بمناسبة يوم الطفل: نصف المجتمع الفلسطيني من الأطفال

مقابل هذه الوعود.. صحيفة تكشف عن طلب إسرائيلي جديد من فصائل المقاومة بغزة

صحيفة : المقاومة في غزة أتمّت استعداداتها لمواجهة جديدة مع الاحتلال

الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم