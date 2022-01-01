سيميوني يكشف الفارق بين قطبي مانشستر

وكالات / سما /

تحدث المدرب الأرجنتيني دييجو سيميوني، المدير الفني لفريق أتلتيكو مدريد الإسباني، عن الفارق بين مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي الإنجليزيين، قبيل مباراة فريقه ضد السيتي في دوري ابطال أوروبا.

وينزل الأتليتي ضيفاً ثقيلاً على السيتي في ملعب الاتحاد، مساء الثلاثاء، في لقاء الذهاب برسم مباريات دور الثمانية من مسابقة دوري ابطال اوروبا، على أن تقام مباراة العودة بين الفريقين في ملعب واندا ميتروبوليتانو، الأربعاء بعد المقبل.

وقال سيميوني في تصريحات صحفية عن الفارق بين السيتي ومانشستر يونايتد، الذي لعب ضده في الدور الماضي من دوري الأبطال “مانشستر يونايتد له ميزات مختلفة عن السيتي، اليونايتد يلعب بشكل أسرع وبطريقة مباشرة على المرمى”.

وأضاف مدرب الأتليتي” مان سيتي يختلف عن ذلك النمط، إنهم يتمركزون بشكل أفضل في الميدان، ويديرون الكرة بشكل مميز في كل المراكز، لذلك علينا أن ندفع بالمزيد من اللاعبين في خط الوسط، وأن نكون على قدر عالي من الجودة في الأشياء التي نتقن فعلها مثلما فعلنا قبل أسبوعين”.

وكان الفريق المدريدي قد نجح في خطف ورقة العبور لدور الثمانية من قبل مانشستر، بالفوز على اليونايتد في أولد ترافورد بهدف دون رد، بعدما انتهت مباراة الذهاب في مدريد بالتعادل بهدف لكل فريق.